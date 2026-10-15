Himachal News: कुल्लू में अवैध भांग की खेती पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4,000 पौधे किए नष्ट

Kullu Latest News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पुलिस ने अवैध भांग की खेती के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो स्थानों से करीब 4,000 पौधे नष्ट किए। मनीकर्ण थाना क्षेत्र के थुचानी नाला के पास लगभग 2,000 पौधे मिले, जबकि लपास गांव में तीन बीघा जमीन पर इतने ही पौधे उगाए गए थे।

Himachal News News: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस ने अवैध भांग की खेती पर बड़ी कार्रवाई की है। मनीकर्ण थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग स्थानों पर पुलिस टीमों ने करीब 4,000 भांग के पौधे बरामद कर उन्हें मौके पर ही नष्ट कर दिया। पुलिस के अनुसार ये पौधे थुचानी नाला और लपास गांव के आसपास उगाए गए थे। मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत दो केस दर्ज किए गए हैं। अब पुलिस उन लोगों की पहचान करने में जुटी है, जिन्होंने इन स्थानों पर अवैध खेती की थी।

थुचानी नाला के पास मिले करीब 2000 पौधे

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पहला मामला मनीकर्ण थाना क्षेत्र की जरी पुलिस चौकी से जुड़ा है। यहां पुलिस टीम नियमित गश्त कर रही थी। इसी दौरान थुचानी नाला के पास भांग के अवैध पौधे दिखाई दिए। पुलिस ने मौके पर जांच की तो वहां करीब 1,900 से 2,000 पौधे पाए गए। इसके बाद नियमानुसार सभी पौधों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि यहां भांग की खेती किसने की थी और इसके पीछे कौन लोग हैं।

लपास गांव में तीन बीघा जमीन पर खेती

दूसरे मामले में मनीकर्ण थाना पुलिस की टीम गश्त के दौरान झीड़ी रा फॉरेस्ट के पास स्थित लपास गांव पहुंची। यहां करीब तीन बीघा जमीन पर भांग के लगभग 2,000 पौधे उगाए गए थे। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए सभी पौधों को नष्ट कर दिया। इस तरह दोनों स्थानों पर मिलाकर करीब 4,000 अवैध भांग के पौधों को हटाया गया। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जमीन पर खेती कब से की जा रही थी और इसके लिए किसकी भूमिका रही है।

अज्ञात लोगों के खिलाफ केस किया दर्ज

दोनों मामलों में अभी तक अवैध खेती करने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। इसी वजह से पुलिस थाना मनीकर्ण में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मादक पदार्थ एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) की धारा 20 के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इस कानून के तहत भांग के पौधों की अवैध खेती करना दंडनीय अपराध है। हालांकि, मामले में आगे की कार्रवाई जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और संबंधित कानूनी प्रावधानों के आधार पर होगी। पुलिस की टीमें अब आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जांच कर रही हैं। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है।