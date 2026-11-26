शिमला. पहाड़ों में अब पारा माइनस से नीचे जाना शुरू हो चुका है. हिमाचल प्रदेश में सर्दी का असर लगातार बढ़ने लगा है. प्रदेश के मैदानी और निचले पहाड़ी इलाकों में घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है. सुबह और शाम के समय में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. मंडी और हमीरपुर जिले के कई क्षेत्रों में विजिबिलिटी घटकर महज 20 से 30 मीटर रह गई है. ताबो में रात का तापमान गिरकर माइनस 6.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है.

मौसम में आए इस बदलाव का असर आम जनजीवन पर भी दिखने लगा है. मंडी जिले की बल्ह घाटी में सुंदरनगर से गुटकर तक सुबह करीब 9:30 बजे तक धुंध छाई रही. कोहरे में हमीरपुर जिले के सुजानपुर, हमीरपुर और नादौन सहित कई इलाकों में सुबह और शाम चपेट में आने लगे हैं. ऐसे में वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

29 नवंबर तक कोहरे का येलो अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के जलाशयों के आसपास के क्षेत्रों में 29 नवंबर तक कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान सुबह के समय विजिबिलिटी कम रहने की आशंका है. खासकर निचले इलाकों में लोगों को कोहरे की वजह से परेशानी हो सकती है. प्रदेश के मौसम को लेकर फिलहाल राहत की खबर है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले एक सप्ताह तक हिमाचल में बारिश और बर्फबारी की संभावना नहीं है. इस दौरान प्रदेशभर में मौसम शुष्क बना रह सकता है.

दिन में धूप के बावजूद अधिकतम तापमान में गिरावट

बुधवार को हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दिनभर धूप खिली रही. इसके बावजूद अधिकतम तापमान में एक से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई. शिमला और पांवटा साहिब को छोड़कर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा. ऊना और बिलासपुर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान:

शहर अधिकतम तापमान ऊना 27.0°C बिलासपुर 27.0°C भुंतर 25.4°C मंडी 23.4°C कांगड़ा 23.3°C

ताबो में माइनस 6.1 डिग्री पहुंचा रात का तापमान

प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. जनजातीय क्षेत्र ताबो सबसे ठंडे इलाकों में शामिल रहा. न्यूनतम तापमान माइनस 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 3.7 डिग्री और केलांग में माइनस 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. सुंदरनगर, सोलन, मनाली और कल्पा सहित कई क्षेत्रों में भी रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा. सुबह और शाम की ठंड के साथ घने कोहरे ने प्रदेश में सर्दी का असर और बढ़ा दिया है.