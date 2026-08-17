Himachal Weather: हिमाचल में बारिश का कहर, 109 सड़कें बंद, 937 करोड़ का नुकसान, 7 जिलों में बाढ़ का अलर्ट

Himachal Pradesh Heavy Rain: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही मचा दी है। बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य में 109 सड़कें बंद हैं, जबकि 216 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। मंडी और कुल्लू सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। अब तक राज्य में 937.15 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

Himachal Pradesh Weather Update: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 17 अगस्त को मंडी, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और सोलन समेत कई इलाकों में भारी बारिश और अचानक बाढ़ की आशंका जताई है। वहीं, बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य में 109 सड़कें बंद हैं। पेयजल की 216 योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। मानसून के दौरान राज्य को अब तक 937.15 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होने का आकलन है।

7 जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्वानुमान के अनुसार 17 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मंडी, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, सिरमौर, शिमला और सोलन में कुछ जगहों पर अचानक बाढ़ की स्थिति बन सकती है। बारिश के साथ पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। ऐसे में नदी-नालों के आसपास रहने वाले लोगों और पहाड़ी रास्तों से सफर करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

भूस्खलन से राज्य में 109 सड़कें बंद

लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण हिमाचल में 109 सड़कें बंद हैं। इनमें सबसे ज्यादा सड़कें मंडी में 43 और कुल्लू में 33 बंद हैं। सड़कें बंद होने से कई इलाकों में लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। संबंधित विभाग बंद सड़कों को खोलने में जुटे हैं। हालांकि बारिश जारी रहने के कारण कई जगहों पर रास्ते दोबारा बंद होने का खतरा भी बना हुआ है। बारिश का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। राज्य में 216 पेयजल योजनाएं भी बंद या प्रभावित हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा 209 योजनाएं मंडी जिले में प्रभावित बताई गई हैं। इस वजह से कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ा है। इसके अलावा 7 ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हुए हैं, जिससे कुछ स्थानों पर बिजली व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है।

धर्मशाला में 112.6 मिमी बारिश

हिमाचल के कई हिस्सों में सुबह से बारिश दर्ज की गई। धर्मशाला में 30 मिमी बारिश हुई। वहीं, पिछले 24 घंटे में धर्मशाला में 112.6 मिमी और पालमपुर में 55 मिमी बारिश दर्ज की गई। लगातार बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में तापमान में भी बदलाव देखने को मिला है। कुछ जगहों पर तापमान एक से तीन डिग्री तक बदला है। राज्य में बारिश के बावजूद कई इलाकों में दिन का तापमान बढ़ा है। ऊना में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे ज्यादा रहा। ताबो में भी तापमान में 2.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अब तक 937 करोड़ का नुकसान

हिमाचल में 30 जून को मानसून आने के बाद से अब तक 937.15 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को हुआ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लोक निर्माण विभाग को 733.95 करोड़ रुपये और जल शक्ति विभाग को 216.40 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है। सड़कों, पेयजल योजनाओं और दूसरी जरूरी सुविधाओं के प्रभावित होने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है। बारिश और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।