Himachal News: शिमला पुलिस का बड़ा एक्शन, पंजाब के नशा तस्कर की करोड़ों की संपत्ति फ्रीज, 6 लग्जरी कारें जब्त

Punjab Drug Network Busted in Shimla: शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पंजाब के बठिंडा से जुड़े एक ड्रग तस्कर की करीब 2.09 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज की हैं। इसके अलावा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर समेत 6 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की हैं।

Shimla Police Action Against Drug Smuggler: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पुलिस ने ड्रग्स तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। नशे का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसते हुए शिमला पुलिस ने अब तस्करों की अवैध कमाई पर भी बड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने पंजाब के बठिंडा से जुड़े एक नशा तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2.09 करोड़ रुपये की संपत्ति और दूसरी परिसंपत्तियां फ्रीज की हैं। इनमें 6 लग्जरी गाड़ियां, दो व्यावसायिक संपत्तियां, एक मकान और बैंक में जमा रकम शामिल है। पुलिस के अनुसार यह 2026 में शिमला पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय कार्रवाई है। पुलिस ने इस मामले में बठिंडा निवासी दीपक कुमार उर्फ करणी बराड़ को नेटवर्क का प्रमुख संचालक बताया है।

20 जून को 16 ग्राम चिट्टे से शुरू हुई जांच

मामले की शुरुआत 20 जून को हुई। शिमला पुलिस के स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि कनलोग स्थित एक होम-स्टे में नशे की खेप पहुंची है। सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां छापा मारा। कार्रवाई के दौरान बठिंडा निवासी गोपाल कुमार को करीब 16 ग्राम चिट्टे यानी हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने इस नशे की सप्लाई से जुड़े लोगों की तलाश शुरू की। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को बठिंडा निवासी गुरुवचन उर्फ गुरु के बारे में जानकारी मिली। उसे मोहाली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक उसके पास से करीब 162 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।

जांच में दीपक कुमार का नाम सामने आया

पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, तो बठिंडा निवासी दीपक कुमार उर्फ करणी बराड़ का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे इस नेटवर्क का प्रमुख संचालक बताया और बठिंडा में संयुक्त अभियान चलाकर गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार दीपक के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। इनमें 12 जून 2023 को थाना कैनाल कॉलोनी, बठिंडा में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21-बी, 61 और 85 के तहत दर्ज मामला शामिल है। इस मामले में करीब 100 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद होने का जिक्र है। इसके अलावा 15 फरवरी 2018 को थाना थर्मल, बठिंडा में आईपीसी की धारा 354 और 354-डी के तहत मामला दर्ज हुआ था। वहीं 21 जनवरी 2022 को थाना सिविल लाइंस, बठिंडा में आईपीसी की धारा 188 के तहत भी केस दर्ज किया गया था।

6 महीने में खाते में 50 लाख का लेनदेन

पुलिस की वित्तीय जांच में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। पुलिस के मुताबिक दीपक कुमार उर्फ करणी बराड़ के बैंक खाते में पिछले छह महीनों में 50 लाख रुपये से ज्यादा का लेनदेन हुआ था। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे की तस्करी से जुड़े पैसों और संपत्तियों की जांच शुरू की। जांच में पुलिस ने आरोपी और उसके सहयोगियों से जुड़ी करीब 2.09 करोड़ रुपये की संपत्ति और परिसंपत्तियों की पहचान की। पुलिस का मानना है कि ये संपत्तियां नशे की अवैध कमाई से बनाई गई थीं।

फॉर्च्यूनर समेत 6 कारें भी की गईं जब्त

पुलिस के अनुसार फ्रीज की गई संपत्तियों में 6 कारें शामिल हैं। इनमें टोयोटा फॉर्च्यूनर, फोर्ड एंडेवर, टाटा सफारी, हुंडई वरना, मारुति सुजुकी स्विफ्ट और फॉक्सवैगन जेट्टा शामिल है। इसके अलावा S-4 Sports Club और S-4 Car Wash Centre नाम की दो व्यावसायिक संपत्तियां भी कार्रवाई के दायरे में हैं। एक आवासीय मकान और बैंक में जमा रकम को भी फ्रीज किया गया है।

2026 में 6.38 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

शिमला के एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि साल 2026 में अब तक नशा तस्करों और सप्लायरों से जुड़ी करीब 6.38 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त या फ्रीज की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 2024 और 2025 में इस तरह की कार्रवाई का आंकड़ा शून्य था। इन वर्षों में नशा तस्करी के मामलों में वित्तीय जांच को इस स्तर पर लागू नहीं किया गया था। पुलिस के मुताबिक मौजूदा कार्रवाई जिला शिमला पुलिस की वर्ष 2026 की सबसे बड़ी वित्तीय कार्रवाई है। पुलिस का दावा है कि यह हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिला पुलिस बल की ओर से वर्ष 2026 में नशा तस्करों की कथित अवैध संपत्ति के खिलाफ की गई सबसे बड़ी कार्रवाई भी है। पुलिस का कहना है कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान में अब तस्करों को पकड़ने के साथ-साथ उनकी अवैध कमाई पर भी कार्रवाई जारी रहेगी।