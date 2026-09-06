लंपी वायरस ने मचाया तांडव! हिमाचल में 90 पशुओं की मौत, इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा

हिमाचल में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ा, करीब 2,500 पशु संक्रमित और 90 की मौत. सिरमौर-ऊना सबसे प्रभावित हैं. विभाग ने निगरानी और टीकाकरण अभियान तेज किया.

Lumpy Virus: हिमाचल प्रदेश में पशुओं के बीच लंपी रोग का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. अब तक करीब 2,500 पशु इस संक्रामक वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 90 पशुओं की मौत हो गई है. बीमारी का सबसे गंभीर असर सिरमौर और ऊना जिलों में सामने आया है. इसके अलावा सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी में भी संक्रमण के मामले मिले हैं.

गांव-गांव पहुंच रही टीमें

बढ़ते मामलों को देखते हुए पशुपालन विभाग ने प्रभावित इलाकों में निगरानी तेज कर दी है. संक्रमण पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है. विभागीय टीमें गांव-गांव जाकर पशुओं का टीकाकरण कर रही हैं. प्रदेश में अब तक 10,382 पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है.

विभाग के मुताबिक जर्सी गाय, बैल और बछड़ों में लंपी संक्रमण का असर अपेक्षाकृत अधिक देखा जा रहा है, जबकि स्थानीय और देसी नस्ल के पशुओं में मामले कम हैं. पशुपालकों को शरीर पर गांठ, बुखार या कमजोरी जैसे लक्षण दिखने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करने की सलाह दी गई है.

सिरमौर में 2,064 गोवंश संक्रमित

सिरमौर में अब तक 2,064 गोवंश संक्रमित मिले हैं और 47 पशुओं की मौत हुई है. ऊना में 438 संक्रमित पशुओं में से 257 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 21 की मौत हुई. बिलासपुर में 169 संक्रमित पशुओं में 94 ठीक हुए और आठ की मौत हुई. मंडी में 55 मामले सामने आए तथा एक पशु की मौत हुई. चंबा में तीन मौतों की सूचना है.

पशुपालकों से टीकाकरण अभियान में सहयोग करने और अपने पशुओं का समय पर टीकाकरण करवाने की अपील की है. बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर स्वयं उपचार करने के बजाय पशु चिकित्सक से संपर्क करें.

क्या है लंपी रोग?

लंपी एक संक्रामक वायरल बीमारी है, जिसमें पशु की त्वचा के नीचे गांठें बनने लगती हैं. बुखार और कमजोरी भी इसके प्रमुख लक्षण हैं. समय पर पहचान, उपचार और संक्रमित पशुओं को अलग रखने से संक्रमण को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है.