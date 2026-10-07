Himachal Gold-Silver Rate Today: हिमाचल में आज क्या है सोने-चांदी का भाव? यहां चेक करें लेटेस्ट रेट

Himachal Pradesh Gold-Silver Rate Today: हिमाचल प्रदेश में 7 अक्टूबर को सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। राज्य के सोलन में 24 कैरेट सोना ₹1,50,220 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। 10 ग्राम सिल्वर की कीमत करीब 2350 रुपये है। अलग-अलग शहरों में रेट थोड़े-बहुत अलग हो सकते हैं।

Himachal Pradesh Gold Silver Rate Today: हिमाचल प्रदेश में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज का दिन अहम है। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ बाजार में कीमती धातुओं की मांग बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज के भाव जरूर जान लें। 7 अक्टूबर 2026 को उपलब्ध हिमाचल रेट के मुताबिक सोने की कीमतों में पिछले दिन के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। राज्य में आज 24 कैरेट सोना आज ₹1,50,220 प्रति 10 ग्राम है। बुधवार से एक दिन पहले इसका भाव ₹1,49,180 था। 24 कैरेट सोना आज ₹1,040 महंगा हुआ है।

हिमाचल में आज सोने का भाव

हिमाचल की राजधानी शिमला और सोलन समेत कई शहरों में आज 24 कैरेट सोना आज ₹1,50,220 प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज इसका भाव ₹1,37,700 प्रति 10 ग्राम है। इसी तरह 18 कैरेट सोना ₹1,12,670 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं 14 कैरेट सोने का भाव आज ₹87,630 प्रति 10 ग्राम है। सोने का भाव देखकर अगर आपको अलग-अलग वेबसाइट पर अलग कीमतें मिल रही हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। सोने की कीमत शहर, ज्वेलर, स्थानीय प्रीमियम और बाजार के समय के हिसाब से बदल सकती है।

हिमाचल में चांदी कितने रुपये किलो?

हिमाचल प्रदेश में बुधवार को चांदी का रेट करीब 2.35 लाख प्रति किलो है। इस हिसाब से देखा जाए, तो 1 ग्राम चांदी की कीमत 235 रुपये है, जबकि 10 ग्राम चांदी की कीमत करीब 2350 रुपये है। हालांकि चांदी की कीमतें भी अलग-अलग शहरों में थोड़ी बदल सकती है। अगर आप आभूषण खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ सोने का रेट देखकर खरीदारी न करें। दुकान पर आपको सोने की कीमत के अलावा मेकिंग चार्ज और GST भी देना होता है। इसलिए अंतिम बिल सोने के बताए गए बाजार भाव से ज्यादा हो सकता है। खरीदारी करते समय सोने की शुद्धता, हॉलमार्क, वजन, मेकिंग चार्ज और अंतिम बिल को ध्यान से जांचें।