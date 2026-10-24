Himachal Gold Silver Rate Today: हिमाचल में आज कितनी है सोने-चांदी की कीमत? जानिए आज का ताजा भाव

Himachal Pradesh Gold Silver Price: हिमाचल प्रदेश में 24 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,42,730 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट का रेट ₹1,30,840 रहा। वहीं, शिमला में चांदी का भाव ₹225 प्रति ग्राम बताया गया है। अलग-अलग बाजारों में कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है।

Himachal Pradesh Gold Silver Rate Today, 24 October 2026: हिमाचल प्रदेश में सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार जाने से पहले आज के भाव जरूर जान लें। शनिवार, 24 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1.43 लाख प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹1.31 लाख प्रति 10 ग्राम है। वहीं, शिमला में चांदी की एक प्रकाशित दर ₹225 प्रति ग्राम दर्ज की गई है। हालांकि अलग-अलग वेबसाइटों पर कीमतों में अंतर है, इसलिए खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव की पुष्टि करना जरूरी है।

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश में शनिवार को 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,42,730 प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,30,840 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹1,07,050 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। कुछ शहरों में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,42,690 और 22 कैरेट का भाव ₹1,30,700 प्रति 10 ग्राम बताया गया है। इसके अनुसार, 18 कैरेट सोना ₹1,07,020 और 14 कैरेट सोना ₹83,190 प्रति 10 ग्राम है। अलग-अलग शहरों में सोने के रेट में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ज्वेलरी बनवाने जा रहे हैं, तो मेकिंग चार्ज और जीएसटी लगाकर अंतिम कीमत ज्यादा हो सकती है।

शिमला में आज चांदी का क्या है भाव

शिमला में 24 अक्टूबर को चांदी का भाव ₹225 प्रति ग्राम है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत ₹2,250 और एक किलोग्राम का भाव ₹2,25,000 बैठता है। चांदी की कीमत पिछले दिन के मुकाबले स्थिर रही। चांदी के सिक्के, बर्तन या आभूषण खरीदने से पहले अपने शहर के सर्राफा बाजार में रेट पूछना बेहतर रहेगा।

सोना खरीदने से पहले ये बातें रखें ध्यान

सोना खरीदते समय केवल प्रति 10 ग्राम कीमत देखना काफी नहीं है। 24 कैरेट सोना अधिक शुद्ध होता है, जबकि आभूषण आमतौर पर 22, 18 या उससे कम कैरेट में बनाए जाते हैं। आभूषण की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और लागू GST भी जुड़ सकते हैं। खरीदारी के समय सोने की शुद्धता, हॉलमार्क और HUID की जांच करें। शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन और अन्य शहरों में स्थानीय विक्रेताओं के भाव में अंतर हो सकता है।