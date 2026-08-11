Himachal Accident News: हिमाचल के सोलन में दर्दनाक हादसा, चलती कार पर गिरी चट्टान, एक शख्स की मौत

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Amit Upadhyay
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Himachal Pradesh Rockfall on NH-205: हिमाचल प्रदेश के शिमला-बिलासपुर नेशनल हाईवे पर मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। पहाड़ी से अचानक भारी चट्टान चलती कार पर गिर गई, जिससे कार पूरी तरह टूट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
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हिमचाल के सोलन में चलती कार पर एक चट्टान गिर गई, जिससे एक युवक की मौत हो गई।

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में पहाड़ से गिरी भारी चट्टान ने पलभर में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं। शिमला-बिलासपुर एनएच-205 पर भराड़ीघाट के दसेरन के पास मंगलवार को चलती कार पर पहाड़ से बड़ी चट्टान आ गिरी। चट्टान इतनी भारी थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और करीब एक घंटे तक राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया।

चलती कार पर अचानक गिरी चट्टान

जानकारी के अनुसार कार शिमला-बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-205 से होकर गुजर रही थी। इसी दौरान भराड़ीघाट के दसेरन इलाके में पहाड़ी से अचानक एक भारी चट्टान नीचे आ गिरी। चट्टान सीधे चलती कार पर जा गिरी। हादसा इतना अचानक हुआ कि कार में सवार लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। चट्टान की चपेट में आने से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय कार में तीन लोग सवार थे। इनमें से एक व्यक्ति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना

हादसे की आवाज और घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने पुलिस और संबंधित विभागों के पहुंचने से पहले ही राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने में काफी मुश्किल हुई। करीब एक घंटे तक मौके पर बचाव अभियान चलाया गया। हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रही। सड़क पर चट्टान और क्षतिग्रस्त कार के कारण कुछ समय तक यातायात बाधित रहा।

घायलों को IGMC शिमला रेफर किया

हादसे में घायल दोनों लोगों को तत्काल इलाज के लिए दाड़लाघाट अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें आगे के इलाज के लिए आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। हादसे में क्षतिग्रस्त कार का पंजीकरण नंबर HP-52A-7197 बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और संबंधित विभागों की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने हादसे से जुड़ी परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक और दोनों घायलों की पहचान की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है।