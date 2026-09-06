Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल में सोने के दाम बढ़ें या घटे, जाने चांदी का हाल

Himachal Gold Silver Price Today 6 September 2026: 6 सितंबर को हिमाचल में सोने-चांदी के भाव ने बाजार का ध्यान खींचा। 22 कैरेट ₹14,290 और 24 कैरेट ₹15,005 प्रति ग्राम रहा. लेकिन चांदी की कीमत ने भी सबको चौंकाया!

Himachal Gold Silver Price Today 6 September 2026: हिमाचल प्रदेश में आज, 6 सितंबर 2026, सोने और चांदी की कीमतें निवेशकों और आभूषण खरीदने वालों के लिए अहम हैं. उपलब्ध दरों के अनुसार, राज्य में 22 कैरेट सोने का भाव ₹14,290 प्रति ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,005 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. वहीं, चांदी का भाव ₹255 प्रति ग्राम और ₹2,55,000 प्रति किलोग्राम है.

22 और 24 कैरेट सोने का आज का भाव

शुद्धता के आधार पर सोने की कीमतों में अंतर देखा जाता है. हिमाचल प्रदेश में आज 22 कैरेट सोने की कीमत ₹14,290 प्रति ग्राम है. 24 कैरेट सोना, जो अधिक शुद्ध माना जाता है, ₹15,005 प्रति ग्राम के भाव पर है.

सोने की खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए कैरेट के साथ-साथ आभूषण बनाने के शुल्क, जीएसटी और अन्य लागू लागतों को ध्यान में रखना जरूरी होता है. इसलिए बाजार में अंतिम खरीद कीमत घोषित दर से अलग हो सकती है.

चांदी की कीमत कितनी है?

हिमाचल प्रदेश में आज चांदी का भाव ₹255 प्रति ग्राम दर्ज किया गया है. इस हिसाब से एक किलोग्राम चांदी की कीमत ₹2,55,000 बैठती है. चांदी की कीमतों पर भी बाजार की मांग, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और अन्य आर्थिक कारकों का असर पड़ सकता है.

आज के सोने-चांदी के भाव एक नजर में

– 22 कैरेट सोना: ₹14,290 प्रति ग्राम

– 24 कैरेट सोना: ₹15,005 प्रति ग्राम

– चांदी: ₹255 प्रति ग्राम

– चांदी: ₹2,55,000 प्रति किलोग्राम

खरीदारी से पहले स्थानीय ज्वेलर से उस समय की लागू दर और अतिरिक्त शुल्क की पुष्टि करना उचित रहेगा.