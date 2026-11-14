Himachal News: महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, सुक्खू कैबिनेट के बड़े फैसले

Himachal Govt Announcements: हिमाचल सरकार ने कैबिनेट बैठक में महिलाओं और आम लोगों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत 3.50 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये और पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मंजूरी दी गई है।

Himachal Cabinet Decisions News: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने महिलाओं, किसानों, युवाओं और आम लोगों को राहत देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 3.50 लाख पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने वाली ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को मंजूरी दी गई। इसके तहत पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सालाना 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर भी मिलेगा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्रों की नियुक्ति, मेडिकल कॉलेजों में 561 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पद भरने और किसानों को अदरक व सेब की खरीद पर अधिक कीमत देने का फैसला लिया गया।

महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये

हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार ने योजना के लिए करीब 3.50 लाख महिलाओं की पहचान की है। इस योजना का लाभ केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहेगा। पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही लाभार्थी परिवारों को सालाना 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा, जिसके लिए उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना होगा।

योजना के लिए परिवार की वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 75,000 रुपये रखी गई है। जिन परिवारों में सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, उन्हें योजना से बाहर रखा गया है। 59 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके लिए पहले से वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था है। योजना को दिसंबर में शुरू किए जाने की संभावना जताई गई है।

नशे के खिलाफ शुरू होगा अभियान

हिमाचल प्रदेश में युवाओं को नशे से दूर रखने और खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए सरकार ने ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने का फैसला किया है। यह अभियान प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना, नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और समाज में स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना है। सरकार इस अभियान के जरिए युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और चिट्टा जैसे नशीले पदार्थों के खिलाफ सामाजिक स्तर पर मुहिम मजबूत करना चाहती है।

स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र की भर्ती

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त करने को मंजूरी दी है। इनकी तैनाती का उद्देश्य अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुगम बनाना है। इसके अलावा सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 561 पद सृजित कर उन्हें भरने की मंजूरी दी गई है। इनकी नियुक्ति अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग में इस व्यवस्था के संचालन के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे। कैबिनेट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत आउटसोर्स परफ्यूजनिस्ट के मासिक मानदेय को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये करने का भी फैसला लिया है। इसके अलावा कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित करने और संबंधित पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है।

अदरक और सी-ग्रेड सेब का बढ़ा खरीद मूल्य

किसानों और बागवानों को राहत देने के लिए भी कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं। प्राकृतिक तरीके से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो कर दिया गया है। इससे अदरक उत्पादकों को पहले के मुकाबले 10 रुपये प्रति किलो अधिक कीमत मिलेगी। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत सी-ग्रेड सेब की खरीद कीमत 12 रुपये प्रति किलो से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलो कर दी गई है। इस फैसले से उन बागवानों को राहत मिलेगी, जो कम ग्रेड के सेब की सरकारी खरीद पर निर्भर हैं।

पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा ऑफलाइन होगी

पुलिस भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने और नई नियुक्तियों के लिए भी मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे विभागों में कर्मचारियों की कमी दूर करने और प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।