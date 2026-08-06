HRTC New Him Bus Plus Card : एचआरटीसी बसों में अब चलेगा हिम बस प्लस कार्ड, जानिए नए यात्रा कार्ड में क्या है खास

हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए एचआरटीसी की बसों में तीन अलग-अलग कार्ड को समाप्त करते हुए अब केवल एक ही कार्ड मान्य करने का फैसला लिया है। इस संबंधी एक प्रस्ताव तैयार करके विभाग ने प्रदेश सरकार के पास भेज दिया है।

वर्षों से चल रहे ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और सम्मान कार्ड जल्द होंगे बंद, केवल एक कार्ड ही होगा सभी की जगह मान्य

HRTC New Him Bus Plus Card (आज समाज), शिमला : हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम ने प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए एचआरटीसी बसों में यात्रा के लिए अब केवल एक ही कार्ड मान्य करने का फैसला किया है। इसका खुलासा करते हुए यह घोषणा की गई है कि हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी की बसों में सफर करने वाले लाखों यात्रियों को अब हिम बस प्लस कार्ड से ही यात्रा रियायत दी जाएगी।

इस कार्ड के मान्य हो जाने के बाद वर्षों से चल रहे ग्रीन कार्ड, स्मार्ट कार्ड और सम्मान कार्ड पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। नए बस कार्ड ऐसा होगा जिसमें किराया रियायत, डिजिटल भुगतान, कैशबैक और मल्टी-स्टेट यात्रा जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परिवहन निगम ने इस नई व्यवस्था का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है।

इस तरह से बंद होंगे पुराने कार्ड

स्टैंडर्ड आॅपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) मंजूर होते ही पुराने तीनों कार्डों का नया पंजीकरण बंद कर दिया जाएगा। हालांकि जिन यात्रियों के पास पहले से ग्रीन, स्मार्ट या सम्मान कार्ड हैं, वे उनकी एक वर्ष की वैधता पूरी होने तक पहले की तरह रियायती यात्रा करते रहेंगे। इसके बाद केवल हिम बस प्लस कार्ड ही मान्य होगा।

नए कार्ड की इस तरह ले सकेंगे सुविधा

नई व्यवस्था के तहत 365 रुपए वार्षिक सदस्यता शुल्क देकर यात्री पूरे वर्ष एचआरटीसी की बसों में किराए पर पांच से 15 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सुविधा केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि निगम की बाहरी राज्यों में संचालित बसों पर भी लागू होगी। एचआरटीसी की बसों में प्रतिदिन पांच लाख से अधिक और हर महीने करीब 1.50 करोड़ यात्री सफर करते हैं।

नए कार्ड के लिए ऑनलाइन पोर्टल किया गया तैयार

एचआरटीसी ने हिम बस प्लस कार्ड के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार कर लिया है। एसओपी जारी होते ही यात्री घर बैठे मोबाइल या कम्प्यूटर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। छोटे बच्चों, जिनसे बसों में किराया नहीं लिया जाता, उनके लिए अलग कार्ड की जरूरत नहीं होगी, जबकि आधा किराया देने वाले बच्चों के लिए अलग हिम बस प्लस कार्ड अनिवार्य रहेगा। जिन छोटे बच्चों से बस में कोई किराया नहीं लिया जाता, उनके लिए अलग हिम बस प्लस कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसे बच्चों को अपने माता-पिता के हिम बस प्लस कार्ड के माध्यम से ही यात्रा संबंधी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वहीं, जिन बच्चों से एचआरटीसी की बसों में आधा किराया लिया जाता है, उनके लिए अलग से हिम बस प्लस कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। महिला यात्रियों और वरिष्ठ नागरिकों को योजना से लाभ मिलेगा। हिमाचल से बाहर चलने वाली सरकारी बसों में भी महिलाओं को किराए में रियायत मिलेगी। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के यात्रियों को वोल्वो और हिमधारा बसों में 15 प्रतिशत, जबकि अन्य यात्रियों को पांच प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।

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