Himachal Gold Silver Rate Today: हिमाचल प्रदेश में सोने-चांदी का क्या है भाव? जानिए आज का रेट

Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में 4 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों को लेकर खरीदारों की नजर बाजार पर बनी हुई है। उपलब्ध बाजार दरों के अनुसार 24 कैरेट सोना करीब 1,39,800 से 1,41,777 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी का भाव लगभग 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है।

Himachal Gold Silver Price Update: हिमाचल प्रदेश में सोने और चांदी की कीमतों को लेकर खरीदारों की नजर बाजार के ताजा भाव पर बनी हुई है। दिवाली और धनतेरस से पहले लोग गहनों की खरीदारी की तैयारी कर रहे हैं। बुधवार को उपलब्ध बाजार दरों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 24 कैरेट सोने का भाव अलग-अलग बाजार स्रोतों के आधार पर करीब 1.40 लाख से 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच दर्ज किया गया। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1.28 लाख से 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास रही। चांदी का भाव भी करीब 2 लाख से 2.20 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के बीच दर्ज किया गया। हालांकि शहर और स्थानीय ज्वेलर्स के अनुसार कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है।

हिमाचल प्रदेश में सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश में 24 कैरेट सोने की कीमत 4 नवंबर को अलग-अलग बाजार स्रोतों के अनुसार लगभग 1,39,800 से 1,41,777 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और इसमें 99.9 प्रतिशत सोना होता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से निवेश और सोने के सिक्के या बार खरीदने के लिए किया जाता है। आभूषण खरीदने वालों के लिए 22 कैरेट सोने का भाव अधिक महत्वपूर्ण होता है। हिमाचल प्रदेश में 22 कैरेट सोने की कीमत करीब 1,28,150 से 1,30,047 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच दर्ज की गई। वहीं 18 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,04,850 से 1,06,480 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट सोने में लगभग 91.6 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, जबकि 18 कैरेट में 75 प्रतिशत सोना होता है।

हिमाचल प्रदेश में चांदी का ताजा रेट

सोने के साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों और निवेशकों की नजर बनी हुई है। 4 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव अलग-अलग बाजार स्रोतों के अनुसार करीब 2,000,00 से 2,20,000 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। इस हिसाब से चांदी की कीमत लगभग 200 से 220 रुपये प्रति ग्राम बैठती है। चांदी का इस्तेमाल आभूषणों, सिक्कों और निवेश के अलावा औद्योगिक जरूरतों में भी किया जाता है। ऐसे में इसकी कीमतों में बदलाव का असर बाजार के अलग-अलग खरीदारों पर पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में सोने और चांदी की कीमतें रोजाना बदलती रहती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमती धातुओं के भाव, डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति और घरेलू मांग का असर इनकी कीमतों पर पड़ता है।