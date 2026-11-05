Himachal Gold Silver Rate: हिमाचल में आज फिर सोने की कीमतें बढ़ीं, चेक करें लेटेस्ट गोल्ड-सिल्वर रेट

Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में 5 नवंबर को सोने की कीमतों में फिर तेजी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना ₹1,46,020 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत ₹220 प्रति ग्राम यानी ₹2,20,000 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है। खरीदारी से पहले स्थानीय बाजार में भाव जरूर चेक करें।

Himachal Gold Silver Rates Today: हिमाचल प्रदेश में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। गुरुवार को सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। पिछले दिन के मुकाबले सोने के सभी प्रमुख कैरेट के भाव बढ़ गए हैं। 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर ₹1,46,020 प्रति 10 ग्राम हो गई है, जबकि 22 कैरेट गोल्ड का भाव ₹1,33,850 पर पहुंच गया है। इसी तरह चांदी का भाव ₹220 प्रति ग्राम यानी ₹2,20,000 प्रति किलोग्राम है। अगर आप शिमला, धर्मशाला, मंडी, सोलन, कुल्लू या हिमाचल प्रदेश के किसी अन्य शहर में सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले आज के ताजा भाव जानना जरूरी है। आइए जानते हैं कि 24, 22, 18 और 14 कैरेट सोने की कीमतों में कल के मुकाबले कितनी तेजी आई है।

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश में आज सोने की कीमतों में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना सबसे महंगा है और इसका भाव ₹1,46,020 प्रति 10 ग्राम हो गया है। बुधवार को इसकी कीमत ₹1,42,800 थी। इस तरह एक दिन में 24 कैरेट सोना ₹3,220 प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत आज ₹1,33,850 प्रति 10 ग्राम है, जबकि पिछले दिन इसका भाव ₹1,30,900 था। यानी 22 कैरेट गोल्ड में ₹2,950 की तेजी आई है। आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसकी कीमत पर ग्राहकों की खास नजर रहती है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने का भाव बढ़कर ₹1,09,520 प्रति 10 ग्राम हो गया है। 14 कैरेट सोने की कीमत ₹83,300 से बढ़कर ₹85,180 प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है।

प्रदेश में आज चांदी का ताजा भाव

हिमाचल प्रदेश में आज चांदी की कीमत ₹220 प्रति ग्राम दर्ज की गई है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी का भाव ₹2,200 और 100 ग्राम चांदी की कीमत ₹22,000 है। वहीं, एक किलोग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को ₹2,20,000 खर्च करने होंगे। चांदी की कीमतों में होने वाले बदलाव का असर आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के साथ-साथ निवेशकों पर भी पड़ता है। हिमाचल में शादी-ब्याह और त्योहारों के दौरान चांदी के सिक्कों, बर्तनों और आभूषणों की मांग भी रहती है। सोना खरीदते समय केवल बाजार भाव देखना ही पर्याप्त नहीं है। ग्राहकों को सोने की शुद्धता, हॉलमार्क और ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज की भी जानकारी लेनी चाहिए। खरीदारी के समय BIS हॉलमार्क और HUID नंबर जरूर जांचें। ज्वेलरी के अंतिम बिल में मेकिंग चार्ज और लागू GST भी जुड़ सकता है। इसलिए दुकान पर भुगतान करने से पहले पूरी कीमत और बिल की जानकारी जरूर लें।