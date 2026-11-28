Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज कीमती धातुओं के भाव चर्चा में हैं। राज्य में सोने की कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,28,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,18,200 रुपये और 18 कैरेट सोने का भाव 96,710 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ चांदी की कीमत 170 से 180 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रही है। ऐसे में अगर आप भी सोने-चांदी के आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो पहले आज के ताजा रेट जरूर जान लें।

हिमाचल में आज सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश में आज सोने की अलग-अलग शुद्धता के हिसाब से कीमतें जारी हैं। 24 कैरेट सोने का भाव 1,28,950 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और इसमें लगभग 99.9 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से निवेश के लिए सिक्के और गोल्ड बार खरीदने में किया जाता है। 22 कैरेट सोने की कीमत आज 1,18,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने में अन्य धातुओं की थोड़ी मात्रा मिलाई जाती है, जिससे यह आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त होता है। यही वजह है कि शादी-ब्याह और त्योहारों के मौके पर ज्यादातर लोग 22 कैरेट सोने की ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं।

इसके अलावा 18 कैरेट सोने का भाव आज 96,710 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। 18 कैरेट सोने में लगभग 75 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है। इसका इस्तेमाल डिजाइनर और स्टाइलिश ज्वेलरी बनाने में अधिक किया जाता है। सोने की शुद्धता के अनुसार इनकी कीमतों में अंतर देखने को मिलता है। इसलिए आभूषण खरीदने से पहले अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से कैरेट का चुनाव करना जरूरी है।

हिमाचल में आज चांदी का भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों की नजर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में आज चांदी का भाव 170 से 180 रुपये प्रति ग्राम के बीच है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत 1,700 से 1,800 रुपये तक बैठती है। वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए 17,000 से 18,000 रुपये खर्च करने होंगे। एक किलोग्राम चांदी का भाव 1,70,000 से 1,80,000 रुपये के बीच हो सकता है। चांदी का इस्तेमाल आभूषण, सिक्के, बर्तन और निवेश के लिए किया जाता है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र में भी चांदी की अच्छी मांग रहती है। यही वजह है कि चांदी की कीमतों में होने वाले बदलाव का असर सभी पर पड़ता है।