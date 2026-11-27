Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप भी शादी-ब्याह के सीजन में सोने के गहने खरीदने या चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार जाने से पहले आज के ताजा भाव जरूर जान लें। 27 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,25,350 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। हिमाचल में आज चांदी का भाव 180 से 190 रुपये प्रति ग्राम के बीच है।

हिमाचल में आज सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश में आज सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। 27 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,25,350 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सिक्के, बार और निवेश के लिए किया जाता है। वहीं आभूषण खरीदने वालों के लिए 22 कैरेट सोने की कीमत 1,14,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है। आमतौर पर सोने के गहने बनाने में 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने का भाव 94,010 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने में अन्य धातुओं की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह अपेक्षाकृत मजबूत होता है।

हिमाचल में चांदी का लेटेस्ट रेट

सोने के साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों और निवेशकों की नजर बनी हुई है। आज हिमाचल प्रदेश में चांदी का भाव 180 से 190 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रहा है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत 1,800 से 1,900 रुपये और एक किलोग्राम चांदी की कीमत 1,80,000 से 1,90,000 रुपये तक बैठती है। हालांकि चांदी का वास्तविक भाव शहर, शुद्धता और स्थानीय बाजार के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

इन बातों का ध्यान रखना जरूरी

अगर आप हिमाचल प्रदेश में सोने के गहने खरीदने जा रहे हैं, तो केवल बाजार भाव देखकर खरीदारी न करें। ज्वेलरी की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज और लागू GST भी जुड़ता है। खरीदारी से पहले दुकानदार से पूरी कीमत का विवरण जरूर लें। इसके अलावा सोने की शुद्धता जांचने के लिए BIS हॉलमार्क और HUID नंबर जरूर देखें।