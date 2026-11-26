Himachal Gold Silver Rate Today: अगर आप हिमाचल प्रदेश में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपके लिए आज के भाव जानना बेहद जरूरी है। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में खरीदारी करने से पहले बाजार के ताजा रेट पर नजर रखना फायदेमंद हो सकता है। 26 नवंबर को हिमाचल में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,13,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है। वहीं चांदी की कीमत 180 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है।

हिमाचल प्रदेश में आज सोने की कीमत

हिमाचल प्रदेश में आज सोने के अलग-अलग कैरेट के भाव जारी किए गए हैं। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,23,820 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,13,500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। 24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्धता वाला होता है, जबकि 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल आमतौर पर सोने के आभूषण बनाने में किया जाता है। अगर आप सोने में निवेश करने या शादी-ब्याह के लिए गहने खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो इन कीमतों के आधार पर योजना बना सकते हैं।

18 कैरेट सोने का आज का भाव

हिमाचल में 18 कैरेट सोने की कीमत आज 92,860 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने में 75 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है और बाकी हिस्सा अन्य धातुओं का होता है। इसका इस्तेमाल भी कई तरह के डिजाइनर आभूषण बनाने में किया जाता है। ऐसे में जो ग्राहक 22 कैरेट के मुकाबले कम कीमत में सोने के आभूषण खरीदना चाहते हैं, उनके लिए 18 कैरेट सोना बेहतर हो सकता है।

हिमाचल प्रदेश में चांदी का ताजा भाव

सोने के साथ-साथ चांदी खरीदने वालों के लिए भी आज का भाव महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में आज चांदी की कीमत 180 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी की कीमत 1,800 रुपये और 100 ग्राम चांदी का भाव 18,000 रुपये होगा। वहीं एक किलोग्राम चांदी खरीदने के लिए 1,80,000 रुपये खर्च करने होंगे। चांदी का इस्तेमाल आभूषणों, सिक्कों और निवेश के लिए किया जाता है। इसलिए इसकी कीमतों में होने वाले बदलाव पर भी ग्राहकों और निवेशकों की नजर बनी रहती है।