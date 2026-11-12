Himachal Gold Silver Rate Today: हिमाचल में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट, चेक करें गोल्ड-सिल्वर रेट

Himachal Gold Silver Price Today: हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना 2,180 रुपये सस्ता होकर 1,39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। चांदी का भाव 200 से 220 रुपये प्रति ग्राम है।

Himachal Gold Silver Rates Today: हिमाचल प्रदेश में सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए आज कीमती धातुओं के बाजार से बड़ी खबर सामने आई है। 12 नवंबर को सोने की कीमतों में पिछले दिन के मुकाबले अच्छी गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सभी श्रेणियों में सोना सस्ता हुआ है। वहीं चांदी की कीमत 200 से 220 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रही है। इस हिसाब से एक किलो चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 2 लाख से 2.20 लाख रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर आप सोना-चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आइए जानते हैं आज के ताजा बाजार भाव।

हिमाचल में आज सोने का भाव क्या है?

हिमाचल प्रदेश में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,39,800 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। पिछले दिन भाव 1,41,980 रुपये था। इस तरह 24 कैरेट सोना एक दिन में 2,180 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 1,28,150 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है। बुधवार को इसका भाव 1,30,150 रुपये था। इसी तरह 18 कैरेट सोने का भाव 1,04,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि 14 कैरेट सोने की कीमत भी घटकर 81,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है।

हिमाचल में आज चांदी का भाव कितना है?

सोने के साथ चांदी की कीमतों पर भी ग्राहकों की नजर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध बाजार भाव के अनुसार चांदी की कीमत 200 से 220 रुपये प्रति ग्राम के बीच है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी का भाव 2,000 से 2,200 रुपये और 100 ग्राम का भाव 20,000 से 22,000 रुपये तक हो सकता है। वहीं एक किलोग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को लगभग 2 लाख से 2.20 लाख रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। चांदी के भाव में बाजार और स्थानीय सर्राफा कारोबारियों के अनुसार अंतर हो सकता है। इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर के ज्वेलर से अंतिम कीमत जरूर पता कर लें।

सोना खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप हिमाचल प्रदेश में आज सोना खरीदने जा रहे हैं, तो उसकी शुद्धता की जांच जरूर करें। 24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्ध होता है, जबकि आभूषण बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया जाता है। ज्वेलरी खरीदते समय BIS हॉलमार्क और HUID नंबर की जांच करें। इसके अलावा मेकिंग चार्ज, GST और अंतिम बिल की जानकारी भी लें। अलग-अलग दुकानों पर कीमतों और मेकिंग चार्ज की तुलना करने से बेहतर सौदा मिल सकता है।