Himachal News: हिमाचल में नाश्ते के बाद 8 साल के बच्चे को ढाबे पर भूला परिवार, 80 KM बाद पुलिस ने दिलाया याद

Himachal Dhaba Incident: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब में उत्तर प्रदेश का एक परिवार चाय-नाश्ते के बाद अपने 8 साल के बच्चे को ढाबे पर ही भूलकर आगे निकल गया। परिवार को करीब 80 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद गलती का पता चला। पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित माता-पिता के हवाले कर दिया।

Himachal Viral News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश से शक्तिपीठों के दर्शन के लिए हिमाचल पहुंचे एक परिवार का आठ साल का बच्चा चाय-नाश्ते के बाद ढाबे पर ही छूट गया, जबकि परिवार टेंपो ट्रैवलर में सवार होकर आगे निकल गया। परिवार को करीब 80 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद पता चला कि उनका बच्चा उनके साथ नहीं है। घटना अंब के धुसाड़ा क्षेत्र स्थित एक ढाबे की है। कुछ देर बाद जब परिजन वापस नहीं आए तो बच्चा रोने लगा। स्थानीय लोगों ने उसे अकेला देखकर पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने टेंपो ट्रैवलर का लगाया पता

स्थानीय लोगों ने बच्चे को अकेले और रोते हुए देखा तो उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही अंब पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को अपनी सुरक्षा में ले लिया। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती बच्चे के परिवार का पता लगाना था। बच्चे की उम्र कम होने के कारण वह पुलिस को अपने परिवार और वाहन के बारे में पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा था। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की।

CCTV से टेंपो ट्रैवलर का पता चला

पुलिस ने अंब चौक और आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की। फुटेज में उस टेंपो ट्रैवलर की पहचान की गई, जिसमें परिवार आगे गया था। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद पुलिस ने पहले वाहन मालिक से संपर्क किया। इसके बाद चालक से फोन पर बात की गई। पुलिस ने चालक को बताया कि परिवार का आठ वर्षीय बच्चा धुसाड़ा के ढाबे पर ही छूट गया है। पुलिस की सूचना के बाद परिवार को अपनी गलती का पता चला। तब तक टेंपो ट्रैवलर करीब 80 किलोमीटर दूर पहुंच चुका था। जानकारी मिलते ही परिवार वापस अंब की ओर रवाना हुआ और बच्चे को लेने ढाबे पर पहुंचा।

धार्मिक यात्रा पर आया था परिवार

उत्तर प्रदेश का यह परिवार हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठों के दर्शन के लिए आया था। परिवार टेंपो ट्रैवलर से धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहा था। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि परिवार धुसाड़ा में चाय-नाश्ते के लिए रुका था। इसके बाद सभी लोग वाहन में बैठकर आगे निकल गए, जबकि बच्चा वहीं रह गया। बच्चे को रोता देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने माता-पिता को सौंपा बच्चा

अंब के डीएसपी अनिल पाटियाल ने बताया कि वाहन नंबर के जरिए पहले उसके मालिक से संपर्क किया गया और फिर चालक से फोन पर बात की गई। परिवार को बच्चे के ढाबे पर छूट जाने की जानकारी दी गई, जिसके बाद वे वापस लौटे। पुलिस ने आवश्यक कागजी और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बच्चे को सुरक्षित उसके माता-पिता के हवाले कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में CCTV फुटेज और पुलिस की तत्परता से परिवार तक पहुंचना संभव हुआ और बच्चा सुरक्षित अपने माता-पिता से मिल गया।