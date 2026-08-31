Himachal news: कालका-शिमला रेलमार्ग पर बह गया पुल, हवा में लटकी टैक, सभी ट्रेनें रद्द

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से कालका-शिमला रेलमार्ग पर हालात बद्तर होते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से परवाणू और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार देर रात कालका-शिमला रेल मार्ग पर गुम्मन और टक्साल रेलवे स्टेशनों के बीच एक पुल बह गया।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से कालका-शिमला रेलमार्ग पर हालात बद्तर होते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से परवाणू और आसपास के क्षेत्रों में शनिवार देर रात कालका-शिमला रेल मार्ग पर गुम्मन और टक्साल रेलवे स्टेशनों के बीच एक पुल बह गया, जिससे रेलवे ट्रैक का एक हिस्सा हवा में लटक गया। इसकी वजह से इस रेलमार्ग की सारी ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं।

सेवा बहाली में लगेंगे 3 दिन

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, सामान्य रेल सेवा बहाल होने में दो से तीन दिन लग सकते हैं। इससे एक दिन पहले भूस्खलन के कारण कोटी और टक्साल के बीच रेलवे ट्रैक अवरुद्ध हो गया था।

हिमाचल प्रदेश : भारी बारिश की वजह से कालका–शिमला रेलवे ट्रैक (हेरिटेज ट्रैक) पर रेलवे लाइन के नीचे की मिट्टी बह गई। अब रेल पटरी हवा में झूल गई है। ट्रेन संचालन रोका गया। आज 10 ट्रेनें रद की गईं। pic.twitter.com/kxYgRmpaf0 — Sachin Gupta (@Sachingupta) August 30, 2026

यात्रियों के लिए की गई व्यवस्था

रेलवे के अनुसार, यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए सड़क परिवहन और भोजन की व्यवस्था की गई। चार ट्रेनों को सोलन, कोटी और धर्मपुर में शॉर्ट-टर्मिनेट किया गया। इसके बाद पांच बसों और दो टेंपो ट्रैवलरों समेत सात वाहनों से 391 यात्रियों और 40 कर्मियों को कालका पहुंचाया गया। रेलवे ने कालका में यात्रियों के लिए खाने के 250 पैकेट और पानी की बोतलें उपलब्ध कराईं।

सेना की लेनी पड़ी थी मदद

लगातार बारिश के कारण कालका-शिमला हेरिटेज रेललाइन पर कोटी, गुम्मन और तारादेवी के आसपास मलबा गिरने से रेल यातायात प्रभावित हुआ था। अगस्त में इस रेलखंड पर यात्रियों को निकालने के लिए सेना की मदद तक लेनी पड़ी थी। इस बार ब्रिज बहने की घटना ने रेलवे की चिंता बढ़ा दी है।