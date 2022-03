Bribery caught in the hands of Vigilance: विजिलेंस के हाथ चढ़ी रिश्वतखोर पंचायत सचिव , 16 हजार के साथ गिरफ्तार

रमेश पहाड़िया, नाहन:

Bribery caught in the hands of Vigilance: पांवटा साहिब के कोटड़ी ब्यास में विजिलेंस की टीम ने एक ठेकेदार की शिकायत पर पंचायत सचिव रीता गुप्ता को 16000 रुपय रिश्वत लेते पकड़ा। जानकारी के अनुसार एक ठेकेदार के द्वारा विजलेंस को शिकायत की गई थी कि 53000 के बिल पास करने कि एवज में पंचायत सचिव के द्वारा उनसे रिश्वत मांगी गई थी।

16000 के नोटों के साथ रंगे हाथों पकड़ा

जिसके बाद विजलेंस के इंस्पेक्टर मोती सिंह व उनकी टीम एसआई परमजीत, एसआई हरिदास, एचएचसी खालिद महोम्मद, जुगल किशोर, नवीन, प्रमाण सिंह, महिला आरक्षी साक्षी मौके पर पहुंचे व कारवाई करते हुए उपरोक्त सचिव रीता गुप्ता को 16000 के नोटों के साथ रंगे हाथों पकड़ा। इस दौरान ठेकेदार ने बताया की रीता गुप्ता कई बार उस से काम करने की एवज में पैसों की मांग कर रही थी। जिसको लेकर उसने विजलेंस विभाग को शिकायत की थी।

ठेकेदार की शिकायत पर पंचायत सचिव रीता गुप्ता गिरफ्तार

जिसके बाद विजलेंस विभाग ने तुरंत कार्यवाई करते हुए रीता गुप्ता को 16000 रुपय के साथ गिरफ्तार किया। मामले की पुष्टि करते हुए इंस्पेक्टर विजलेंस मोती सिंह ने बताया कि ठेकेदार की शिकायत पर पंचायत सचिव रीता गुप्ता को 16000 रुपय रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि रीता गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया हे जिसे कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया की इस दौरान दो लोगो की मौके पर गवाही भी ली गई है।