Himachal News: सिरमौर में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बोलेरो कैंपर, एक की मौत, दिवाली मनाने लौट रहे थे सभी

Sirmaur Road Accident: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में धनतेरस के दिन बड़ा सड़क हादसा हुआ। डुंगा घाट के पास नाहन-कुमारहट्टी हाईवे पर एक बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि नौ लोग घायल हुए हैं।

Himachal Pradesh Road Accident: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में धनतेरस के दिन एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नाहन-कुमारहट्टी-शिमला नेशनल हाईवे पर डुंगा घाट के पास एक बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि नौ अन्य लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वाहन में सवार सभी युवक दिवाली का त्योहार मनाने के लिए शिमला से अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू किया और पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी।

डुंगा घाट के पास हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक हादसा नाहन-कुमारहट्टी-शिमला नेशनल हाईवे पर डुंगा घाट के समीप हुआ। यहां एक तीखे मोड़ पर बोलेरो कैंपर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद गाड़ी सड़क से फिसलकर करीब 200 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। वाहन लुढ़कते हुए कयाणा की ओर जाने वाले लिंक रोड पर जाकर रुका। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को निकालने में जुट गए। पुलिस के अनुसार वाहन में सवार लोग शिमला से दिवाली मनाने के लिए अपने घरों की ओर जा रहे थे।

एक शख्स की मौत, नौ घायल

इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले युवक की पहचान काकू (30) पुत्र रत्न सिंह, निवासी गांव पारवा, जिला सिरमौर के रूप में हुई है। हादसे में नौ अन्य लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को शुरुआत में सिविल अस्पताल सराहां पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया। पांच घायलों को गंभीर हालत में नाहन भेजा गया था, जबकि छह घायलों के मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया।

ग्रामीणों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने बिना देर किए बचाव कार्य शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस और 108 एंबुलेंस सेवा को सूचना दी और खाई में फंसे लोगों को निकालने में मदद की। इसके बाद एंबुलेंस की सहायता से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज नाहन को भी अलर्ट कर दिया, ताकि घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल सके।