Himachal News: सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 14 सितंबर से, हिमाचल लोकसेवा आयोग ने जारी किया शेड्यूल

नई समयसारिणी के अनुसार परीक्षाएं 14 सितंबर से 18 अक्तूबर तक विभिन्न तिथियों पर होंगी। आयोग ने इससे पहले 21 अगस्त को अस्थायी परीक्षा कार्यक्रम जारी किया था।

भर्ती प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग में विज्ञापन संख्या 33/6-2026 से 55/6-2026 के तहत भरे जाने वाले पदों के लिए की जा रही है

Himachal News, (आज समाज), शिमला: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर कालेज वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षाएं 14 सितंबर से शुरू होकर 18 अक्तूबर तक चलेंगी। आयोग ने इससे पहले 21 अगस्त को अस्थायी परीक्षा कार्यक्रम जारी किया था।

अब संशोधित शेड्यूल जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथियों की स्पष्ट जानकारी मिल गई है। यह भर्ती प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग में विज्ञापन संख्या 33/6-2026 से 55/6-2026 के तहत भरे जाने वाले पदों के लिए की जा रही है।

परीक्षा तिथि

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा श्रृंखला की शुरूआत 14 सितंबर को संस्कृत और समाजशास्त्र विषयों से होगी।

16 सितंबर को लोक प्रशासन, 18 सितंबर को भूगोल और इतिहास तथा 20 सितंबर को गणित और वनस्पति विज्ञान विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

23 सितंबर को मनोविज्ञान और तबला, 25 सितंबर को जंतु विज्ञान, 28 सितंबर को दर्शनशास्त्र और भूविज्ञान तथा 29 सितंबर को भौतिकी विषय की परीक्षा होगी।

30 सितंबर को अर्थशास्त्र और संगीत-गायन विषय के अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

अक्तूबर में भी कई महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षाएं निर्धारित की गई हैं। 4 अक्तूबर को हिंदी और रसायन विज्ञान, 7 अक्तूबर को शारीरिक शिक्षा और संगीत-वाद्य तथा 11 अक्तूबर को राजनीति विज्ञान विषय की परीक्षा होगी।

वहीं 18 अक्तूबर को अंग्रेजी विषय की परीक्षा के साथ पूरी परीक्षा प्रक्रिया का समापन होगा।

अभ्यर्थियों से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की अपील

लोक सेवा आयोग के अनुसार संशोधित कार्यक्रम में सहायक प्रोफेसर भर्ती के लिए होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों शामिल हैं। यह कार्यक्रम कॉलेज कैडर के विभिन्न विषयों के साथ-साथ ग्रुप-ए (जॉब ट्रेनी) पदों पर भर्ती के लिए भी लागू होगा।

आयोग की सचिव निवेदिता नेगी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र और अन्य जरूरी सूचनाओं के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें।

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