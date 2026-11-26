मंडी. हिमाचल प्रदेश के मंडी के एक परिवार में जश्न के माहौल में घर में मातम पसर गया. जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है. घटना सुंदरनगर उपमंडल के निहरी क्षेत्र में पंडार चौकी के पास का बताया जा रहा है. गुरुवार शाम करीब 7 बजे बरात से लौट रही एक ऑल्टो कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के समय कार में कुल पांच लोग सवार थे.

इस घटना को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सभी लोग बारात से लौट रहे थे. जैदेवी से किन्दर में आयोजित बरात में शामिल होने के बाद वापस लौटते समय घटना हुई. पंडार चौकी के पास चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया. इसके बाद कार सीधे गहरी खाई में जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई.

हादसे में दो लोगों की मौत, तीन घायल

इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों की पहचान विजय कुमार उर्फ रिंकू (36) पुत्र रामदास, निवासी गांव खग्राओ और पुनीत कुमार उर्फ अंकू (34) पुत्र केवल कृष्ण, निवासी गांव बोडलीधार के रूप में हुई है हादसे में घायल हुए तीन लोगों की पहचान मनोज कुमार पुत्र भगतराम, सुरेंद्र कुमार पुत्र पोलू राम और पंकज कुमार पुत्र जगतराम के रूप में हुई है. तीनों घायल गांव बोडलीधार के निवासी बताए जा रहे हैं.

अंधेरे में रेस्क्यू करना बना चुनौती

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. खाई में गिरी कार में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने मदद की. इसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. इस घटना की जानकारी मिलते ही डीएसपी भारत भूषण मौके पहुंचे. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद पुलिस जवानों को अंधेरे के बीच खाई से घायलों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. सभी घायलों का अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया.