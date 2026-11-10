Haryana News: गुरुग्राम में टोल कर्मियों की दबंगई, कार सवार परिवार को बूम बैरियर से पीटा, वीडियो हुआ वायरल

गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोलकर्मियों की गुंडागर्दी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बिजवासन टोल प्लाजा पर मामूली कहासुनी के बाद टोलकर्मियों ने कार सवार एक परिवार की बेरहमी से पिटाई की। इतना ही नहीं, उन्होंने कार में बैठे लोगों और बीच-बचाव करने उतरी एक महिला को बूम बैरियर से पीटा।

Haryana News: गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोलकर्मियों की गुंडागर्दी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बिजवासन टोल प्लाजा पर मामूली कहासुनी के बाद टोलकर्मियों ने कार सवार एक परिवार की बेरहमी से पिटाई की। इतना ही नहीं, उन्होंने कार में बैठे लोगों और बीच-बचाव करने उतरी एक महिला को बूम बैरियर से पीटा। परिवार चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उन्होंने जरा भी रहम नहीं दिखाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली की कापसहेड़ा पुलिस मामले की जांच कर रही है।

क्यों हुआ था विवाद?

सोशल मीडिया पर वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह टोल कर्मचारी आपा खोकर एक परिवार पर टूट पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, गाड़ियों की आवाजाही या टोल पर्ची को लेकर कार सवारों और कर्मचारियों के बीच मामूली सी बहस हुई थी। बात इतनी बढ़ गई कि टोलकर्मियों ने दबंगई दिखाते हुए कार को घेर लिया और यात्रियों के साथ धक्का-मुक्की व मारपीट शुरू कर दी।

हद तो तब हो गई जब कर्मचारियों ने गाड़ियों को रोकने के लिए लगे लोहे के भारी-भरकम बूम बैरियर को उखाड़कर कार और उसमें बैठे लोगों पर दे मारा। गाड़ी के अंदर मौजूद परिवार के लोग खुद को बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन कर्मचारियों का तांडव जारी रहा। वहां मौजूद किसी राहगीर ने इस पूरी वारदात को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर वायरल है। आपको बता दें कि इससे पहले यमुना एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर भी मारपीट का मामला सामने आया था।

पुलिस कर रही मामले की जांच

गुरुग्राम से सामने आए मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली की कापसहेड़ा थाना पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो और टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। वीडियो के आधार पर मारपीट में शामिल आरोपी टोल कर्मचारियों की पहचान की जा रही है।