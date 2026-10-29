कुरुक्षेत्र से गुरुवार को एक बड़ी खबर सामने आई है। डॉक्टर विनिता अरोड़ा हत्याकांड में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्थानीय अदालत का फैसला पलट दिया है। हाईकोर्ट ने चारों दोषियों की मौत की सजा को 30 साल कठोर कारावास की सजा में बदल दिया है। साथ ही, पूर्व नौकरानी को मामले में बरी कर दिया है।

Haryana News: कुरुक्षेत्र से गुरुवार को एक बड़ी खबर सामने आई है। डॉक्टर विनिता अरोड़ा हत्याकांड में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्थानीय अदालत का फैसला पलट दिया है। हाईकोर्ट ने चारों दोषियों की मौत की सजा को 30 साल कठोर कारावास की सजा में बदल दिया है। साथ ही, पूर्व नौकरानी को मामले में बरी कर दिया है।

हाईकोर्ट की पीठ ने पलटा फैसला

हाईकोर्ट में जस्टिस विनोद एस भारद्वाज और जस्टिस रविंदर मलिक की पीठ ने सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। कोर्ट ने दोषियों की उम्र, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, जेल में आचरण और सुधार की संभावना को देखते हुए 30 साल की सजा को उचित माना है।

स्थानीय कोर्ट ने दी थी मौत की सजा

स्थानीय अदालत ने पिछले वर्ष 15 दिसंबर को विक्रमजीत उर्फ बिट्टू, सुनील कुमार, मनीष कुमार, विक्रम उर्फ विक्की और पूनम को दोषी ठहराया था, जबकि पांच दिन बाद 20 दिसंबर को फांसी की सजा सुनाई थी।

ऑर्डर देने के बहाने घर में घुसे

सेक्टर 13 में डॉ अतुल अरोड़ा की पत्नी शौकिया तौर पर अपने घर पर केक बनाने का काम करती थी। केक का ऑर्डर देने के बहाने ही उक्त दोषी घर की ऊपरी मंजिल पर घुसे थे, जहां उन्होंने डॉ. विनिता के सास व ससुर को बंधक बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया था। यहीं नहीं, डॉ. विनिता अरोड़ा के पति डॉ. अतुल अरोड़ा को भी गन प्वाइंट पर लेकर बंधक बना लिया था और उन्हें एक कमरे में बंद कर फरार हो गए थे। बदमाश जाते समय लाखों के जेवरात भी ले गए थे।