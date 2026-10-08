हिमाचल प्रदेश से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। शक्तिपीठों के दर्शन के लिए आया उत्तर प्रदेश का एक परिवार भूलवश अपने एक बच्चे को ढाबे पर छोड़कर चला गया।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। शक्तिपीठों के दर्शन के लिए आया उत्तर प्रदेश का एक परिवार भूलवश अपने एक बच्चे को ढाबे पर छोड़कर चला गया। यह परिवार ढाबे पर नाश्ते के लिए रुका था, लेकिन जाते वक्त गाड़ी में बच्चे को बिठाना भूल गया। इसके बाद लोगों द्वारा पुलिस को इसकी सूचना देने पर पुलिस ने बच्चे को अपने संरक्षण में ले लिया।

चाय-नाश्ते के लिए रुका परिवार

टैंपो ट्रैवलर से आया परिवार ढाबे पर चाय-नाश्ते के लिए रुका था। जाते वक्त वे यह ध्यान नहीं दे पाए कि बच्चा गाड़ी में बैठा है या नहीं। गाड़ी के जाने के बाद बच्चा अकेला बैठा रहा। जब काफी देर तक उसके परिजन वापस नहीं लौटे तो वह रोने लगा। इसके बाद, स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को अपने साथ ले गई।

CCTV से मिला ट्रैवलर का सुराग

पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली। अंब चौक और अन्य स्थानों की CCTV फुटेज की जांच के दौरान पुलिस ने उन वाहनों की पहचान की जो ढाबे से आगे निकले थे। फुटेज से टेंपो ट्रैवलर की पहचान होने के बाद पुलिस ने उसके पंजीकरण नंबर के आधार पर वाहन मालिक से संपर्क किया। इसके बाद चालक से फोन पर बात की गई। पुलिस ने परिवार को बताया कि उनका आठ साल का बच्चा ढाबे पर छूट गया है।

करीब 80 किलोमीटर आगे निकली गाड़ी

पुलिस की सूचना मिलने के बाद परिवार को अपनी गलती का पता चला। तब तक परिवार करीब 80 किलोमीटर दूर जा चुका था। इसके बाद वह वापस ढाबे पर पहुंचा और बच्चे को अपने साथ ले गया। स्थानीय निवासी विशाल ठाकुर ने बताया कि परिवार चाय और नाश्ते के लिए ढाबे पर रुका था। इसके बाद परिवार टेंपो ट्रैवलर में बैठकर चला गया, जबकि बच्चा वहीं रह गया। बच्चे को रोते देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने माता-पिता को सौंपा बच्चा

अंब के डीएसपी अनिल पाटियाल ने बताया कि आवश्यक कागजी और कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बच्चे को सुरक्षित उसके माता-पिता के हवाले कर दिया गया।