Haryana News: करनाल में रविवार को बस और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर हो गई। शामगढ़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर हुए इस हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, बस का टायर फटने के बाद वह अनियंत्रित होकर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई।

दिल्ली जा रही थी बस

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बस दिल्ली की ओर जा रही थी। यात्रियों के अनुसार बस में जीरकपुर और अंबाला से उत्तर प्रदेश जाने वाले लोग सवार थे।

तेज रफ्तार से हुआ हादसा

यात्रियों ने चालक पर तेज रफ्तार और लापरवाही से बस चलाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि टोकने के बावजूद चालक ने गति कम नहीं की। चालक के नशे में होने का आरोप भी लगाया गया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।