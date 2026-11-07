Punjab News: जालंधर में तेज रफ्तार का कहर, काम पर जा रहे साइकिल सवार बुजुर्ग की ट्रक से कुचलकर मौत

जालंधर में शनिवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। शहर के वर्कशॉप चौक पर तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को कुचल दिया। हादसे में काम पर जा रहे मुनी राम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

Punjab News: जालंधर में शनिवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। शहर के वर्कशॉप चौक पर तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को कुचल दिया। हादसे में काम पर जा रहे मुनी राम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए

जानकारी के मुताबिक, मुनी राम साइकिल से काम के लिए निकले थे। वर्कशॉप चौक के पास पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वह ट्रक के पहियों के नीचे आ गए।

एंबुलेंस, पुलिस पर लोगों का गुस्सा

हादसे के चश्मदीद के मुताबिक, दुर्घटना के कुछ देर बाद तक बुजुर्ग की सांसें चल रही थीं। लोगों ने 108 एंबुलेंस और पुलिस हेल्पलाइन 100 व 112 पर कई बार फोन किया। उनका आरोप है कि एंबुलेंस करीब आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची। वहीं, घटनास्थल से कुछ दूरी पर थाना नंबर-2 होने के बावजूद पुलिस के देरी से पहुंचने पर भी लोगों ने सवाल उठाए।

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा

मृतक के पास से कोई पहचान पत्र या मोबाइल फोन नहीं मिला। मौके पर उनकी साइकिल और खाने का डिब्बा मिला। पुलिस के पहुंचने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। थाना नंबर-2 की पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।