इंटक के प्रदेश मीडिया इंचार्ज को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी : INTUC Has The Responsibility Of Campaigning

INTUC Has The Responsibility Of Campaigning : इंटक के प्रदेश मीडिया और सोशल मीडिया इंचार्ज रविंद्र वागले को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पंजाब प्रदेश में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए रविन्द्र वागले ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा का आभार जताया है।

प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं को किया प्रेरित

वागले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो विश्वास और जिम्मेदारी उसे दी है, उसको वह ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा द्वारा रविंद्र वागले को जारी किए पत्र में कहा कि है कि आपको पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नामित किया जाता है। उन्होंने अनुरोध किया कि साथियों सहित पंजाब विधानसभा चुनाव-2022 में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पंजाब पहुंच कर जोरदार चुनाव अभियान चलाएंगे।

कार्यक्रमों से अवगत कराएं कांग्रेसी

आप घर-घर जाकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों से जनता को अवगत कराएंगे और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। वहीं, चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के सिद्धांतों व कोविड 19 प्रोटोकॉल का भी कड़ाई से पालन किया जाए।

