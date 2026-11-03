Haryana News: यमुनानगर में CM फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त रेड, मिठाई की दुकानों में मचा हड़कंप

Yamunanagar Raid News: हरियाणा के यमुनानगर में त्योहारी सीजन के दौरान मिलावटी मिठाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए CM फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। टीम ने शहर के तीन अलग-अलग इलाकों में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी कर नमूने एकत्र किए हैं।

Haryana CM Flying Action: त्योहारी सीजन में मिठाइयों की बढ़ती मांग के बीच मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा में खाद्य सुरक्षा विभाग और CM फ्लाइंग ने कार्रवाई तेज कर दी है। यमुनानगर में दोनों विभागों की संयुक्त टीम ने शहर के तीन अलग-अलग इलाकों में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। अचानक हुई इस कार्रवाई से मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। टीम ने तीनों दुकानों से मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए हैं, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। अब इन नमूनों की लैब रिपोर्ट पर सबकी नजरें टिकी हैं।

तीन दुकानों पर की गई छापेमारी

यमुनानगर में खाद्य सुरक्षा विभाग और हरियाणा CM फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने शहर के अलग-अलग तीन इलाकों में कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया और वहां बिक्री के लिए रखे खाद्य पदार्थों के नमूने लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी डॉ. गुलाब सिंह ने बताया कि CM फ्लाइंग के साथ मिलकर तीन दुकानों पर छापेमारी की गई है। तीनों स्थानों से सैंपल लेकर उन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी मिठाइयों की गुणवत्ता को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। लैब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि नमूने निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं। यदि जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

मिलावटी मिठाइयों की बढ़ी शिकायतें

त्योहारी सीजन में मिठाई, मावा, खोया, पनीर और दूध से बने उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाकर कुछ कारोबारी घटिया या मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने की कोशिश करते हैं। लोगों की सेहत से जुड़े इस मुद्दे को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाजारों में जांच अभियान तेज किया है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने भी दिवाली और छठ पूजा से पहले खाद्य सुरक्षा जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। राज्य के जिलों को मिठाई की दुकानों, डेयरियों और खाद्य कारोबारियों से अतिरिक्त नमूने लेने का लक्ष्य दिया गया है। अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच हरियाणा में लिए गए 2,428 खाद्य नमूनों में से 381 निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। इनमें 232 प्रवर्तन नमूने और 149 निगरानी नमूने शामिल थे।

यमुनानगर में पहले भी हो चुकी कार्रवाई

यमुनानगर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए विभाग पहले भी अभियान चला चुका है। 27 अक्टूबर को CM फ्लाइंग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने रामपुरा स्थित बीकानेर मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई करते हुए छेना टोस्ट और खोया के दो नमूने लिए थे। इसके अलावा 31 अक्टूबर को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जगाधरी, व्यासपुर, साढौरा और कपालमोचन में मिठाई की दुकानों से कुल नौ नमूने एकत्र किए थे। इनमें पनीर, खुरमा, खोया, बर्फी, बेसन के लड्डू, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और पेठे के नमूने शामिल थे। इन सभी को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था।

यमुनानगर में नकली फूड इंस्पेक्टर की चर्चा

इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। त्योहारी सीजन के दौरान यमुनानगर में एक नकली फूड इंस्पेक्टर के दुकानों पर पहुंचकर दुकानदारों से वसूली करने की चर्चाएं भी सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोग खुद को खाद्य आपूर्ति या खाद्य सुरक्षा विभाग का अधिकारी बताकर दुकानदारों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में जब खाद्य सुरक्षा विभाग के इंस्पेक्टर डॉ. गुलाब सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी इस तरह की शिकायतें और जानकारियां आई हैं। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आएं। अगर कोई व्यक्ति खुद को विभाग का अधिकारी बताकर दुकान पर आता है तो सबसे पहले उसका पहचान पत्र और विभागीय पहचान जरूर जांचें।