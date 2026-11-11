Haryana News: पलवल में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति-पत्नी के बीच होता था विवाद

पलवल से बुधवार को एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। कैंप थाना क्षेत्र की किठवाड़ी पुल पुलिस चौकी के तहत कैलाश नगर में बुधवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में 27 वर्षीय ज्योति की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है।

Haryana News: पलवल से बुधवार को एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। कैंप थाना क्षेत्र की किठवाड़ी पुल पुलिस चौकी के तहत कैलाश नगर में बुधवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में 27 वर्षीय ज्योति की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मृतका अपने पीछे तीन बच्चों को छोड़ गई है, जिनमें एक बेटी और दो बेटे हैं।

नशे का आदी है पति

जानकारी के अनुसार, ज्योति की बुधवार सुबह करीब 6:30 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। आरोप है कि उसका पति नशे का सेवन करता था। इसको लेकर दोनों के बीच आए दिन विवाद होता रहता था।

पुलिस कर रही जांच

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।