Haryana News: हरियाणा से शनिवार को एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। नूंह जिले की सीमा से गुजर रहे दिल्ली-मुंबई-बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर फिरोजपुर झिरका सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कार पुलिया से टकरा गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी है।

संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा

पुलिस के मुताबिक, हादसा शुक्रवार देर रात रकबा साईमीरवास चैनल नंबर 77.05 के पास हुआ। एक गाड़ी असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि कार चालक को नींद की झपकी आने से गाड़ी पुलिया से टकरा गई थी। सड़क दुर्घटना इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

5 लोगों की दर्दनाक मौत

इस हादसे में मेहताब सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी जयपुर और जसलीन कौर पत्नी वीरेंद्र सिंह निवासी जयपुर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी में सवार अन्य तीन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोग और अन्य वाहन चालक रात में ही मौके पर रुक गए और पुलिस को सूचना दी।

घायलों का चल रहा इलाज

सड़क सुरक्षा एजेंसी भी मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद घायलों को किसी तरह से बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार से निकाला और स्थानीय पुलिस के द्वारा उन्हें मांडीखेड़ा अस्पताल में पहुंचाया गया।

तीसरे मृतक की नहीं हुई पहचान

इलाज के दौरान घायलों में से एक की और मौत हो गई, जिससे इस हादसे में मरने वालों की कुल संख्या तीन हो गई है। तीसरे मृतक की पहचान की प्रक्रिया जारी है। पुलिस के अनुसार सभी लोग जयपुर के रहने वाले थे और एक ही परिवार से बताए जा रहे हैं। फिलहाल, मृतकों के शव मांडीखेड़ा अस्पताल में रखे हैं, जहां पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया जारी है।