Haryana News: अंबाला से गुरुवार को एक दर्दनाक खबर सामने आई है। सड़क पर मुसीबत में फंसे यात्रियों की मदद के लिए रुके जम्मू-कश्मीर पुलिस की स्पेशल फोर्स के दो जवानों को दिल्ली-अंबाला नेशनल हाईवे (एनएच-44) पर शहीद स्मारक के पास एक कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में एक जवान की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान शाहबाज आलम के रूप में हुई है, जबकि घायल जवान का नाम जोरावर सिंह है।

गवर्नर हाउस में थे तैनात

दोनों जवान छुट्टी लेकर दिल्ली से अपने घर राजौरी जा रहे थे। हादसे के बाद कैंटर चालक वाहन मौके पर छोड़कर भाग गया। पुलिस ने कैंटर कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। पड़ाव थाना प्रभारी प्रवीण आर्य ने बताया कि मुख्य सिपाही शाहबाज आलम मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के रहने वाले थे। वे अपने साथी जवान जोरावर सिंह के साथ दिल्ली स्थित जम्मू-कश्मीर गवर्नर हाउस में तैनात थे। दोनों छुट्टी लेकर निजी कार से दिल्ली से राजौरी जा रहे थे। अंबाला छावनी क्षेत्र में शहीद स्मारक के पास उनकी नजर सड़क किनारे परेशानी में फंसे यात्रियों पर पड़ी। मानवता के नाते दोनों ने अपनी कार रोकी और उनकी मदद के लिए नीचे उतर गए।

तेज रफ्तार कैंटर ने मारी टक्कर

दोनों जवान यात्रियों की मदद कर रहे थे, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार कैंटर ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों जवान सड़क पर दूर जा गिरे और लहूलुहान हो गए। दोनों जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वहीं, कैंटर चालक वाहन छोड़कर भाग निकला।

रास्ते में हो गई मौत

हादसे की सूचना मिलते ही पड़ाव थाना प्रभारी प्रवीण आर्य और मुख्य सिपाही अमित पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मी दोनों घायलों को अपनी गाड़ी से अस्पताल लेकर गए। थाना प्रभारी प्रवीण आर्य ने बताया कि रास्ते में शाहबाज आलम होश में थे और बातचीत कर रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उनकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं, जोरावर सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया गया।