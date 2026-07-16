Jind News : आज प्रधानमंत्री इको फ्रेंडली रैली करेंगे और देश की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे : सीएम नायब सैनी

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Sandeep Singh
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मुख्मयंत्री नायब सैनी गुरूवार को जींद पहुंचे और रेलवे जंक्शन व रैली स्थल पर तैयारियां का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जानकारी हासिल की और दिशा-निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन करने जींद आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधों के साथ-साथ रैली व आयोजन कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं।
Today the Prime Minister will hold an eco-friendly rally and flag off the country's first train CM Nayab Saini
रैली स्थल पर तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम नायब सैनी।

Jind News (आज समाज नेटवर्क)जींद। मुख्मयंत्री नायब सैनी गुरूवार दोपहर बाद बैटरी कार से जींद पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत की और फिर रेलवे जंक्शन पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री इको फ्रेंडली रैली करेंगे और देश की पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा सभी जिलों में एलईडी लगाई गई हंै। जहां पर एलईडी के माध्यम से सभी मंत्री, कार्यकर्ता, कार्यक्रम को देखेंगे। पत्रकारों ने विपक्ष के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है ना ही उनके पास कोई नेता है।

वो विपक्ष से भी आग्रह करेंगे कि राजनीति से ऊपर उठ कर इस रैली में आए। क्योंकि इतिहास लिखा जा रहा है और उन्हें हमारा साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि रैली पूरी तरह से ईको फ्रेंडली होगी। इससे देशभर में डीजल और पेट्रोल की बचत संदेश जाएगा। रैली के लिए सीएनजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही प्रयोग किया जाएगा। यह हमारे हरियाणा और जींद की सबसे ऐतिहासिक रैली होगी। प्रदेश, जींद जिले एवं हलके के लोगों को इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान वर्चुअली कई अन्य बड़ी परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे।

जिनमें कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का उद्घाटन लागत करीब 350 करोड़, भिवानी और नारनौल के नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, अंबाला में बना 1857 का शहीद स्मारक (लागत 600 करोड)़, दिल्ली-जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे का हरियाणा वाला हिस्सा और अंबाला-काला अंब ग्रीनफील्ड कॉरिडोर तथा कुरुक्षेत्र में बनने वाले आधुनिक सिख म्यूजियम का शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं से जींद सहित पूरे हरियाणा के विकास को नई गति मिलेगी।