Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में करनाल से महिला गिरफ्तार, अब तक 13 आरोपी पकड़े गए

Tiger Shroff Shooting Case: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में फायरिंग हुई थी। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हरियाणा के करनाल जिले से 22 वर्षीय महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक 13 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं।

Tiger Shroff Firing Probe: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हरियाणा के करनाल जिले से 22 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला एक संगठित आपराधिक गिरोह की गतिविधियों में शामिल थी। इस गिरफ्तारी के साथ ही मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या बढ़कर 13 हो गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले में पहले ही राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा समेत कई राज्यों में कार्रवाई कर चुकी है। अब जांच एजेंसियां गिरोह के नेटवर्क और आरोपियों की भूमिका की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं।

करनाल से गिरफ्तार हुई महिला

मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच के दौरान सामने आया कि हरियाणा की एक महिला उस संगठित गिरोह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल थी, जिसका संबंध इस फायरिंग मामले से जांच एजेंसी जोड़कर देख रही है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने हरियाणा पुलिस के सहयोग से करनाल जिले में छापेमारी की और 1 नवंबर को महिला को गिरफ्तार कर लिया। उसे गिरोह को लॉजिस्टिक सहायता देने के आरोप से जोड़ा गया है। इस गिरफ्तारी के बाद मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

18 अक्टूबर को जुहू में हुई थी फायरिंग

इस पूरे मामले की शुरुआत 18 अक्टूबर 2026 की शाम हुई थी। मुंबई के जुहू इलाके में बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलियां चलाई थीं। घटना के समय अभिनेता एक फुटबॉल ग्राउंड से निकल रहे थे। हमलावरों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। हमले में पांच गोलियां चलाई गई थीं। इस घटना में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए और उन्हें गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन उनके ड्राइवर और मौके पर मौजूद एक व्लॉगर घायल हो गए थे। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फायरिंग की घटना के बाद जुहू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। बाद में मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम ब्रांच यूनिट ने अपने हाथ में ले ली।

कोटा, दिल्ली, सोनीपत से पकड़े थे 12 आरोपी

महिला की गिरफ्तारी से पहले मुंबई क्राइम ब्रांच इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस ने अलग-अलग राज्यों में कार्रवाई करते हुए राजस्थान के कोटा, दिल्ली और हरियाणा के सोनीपत समेत अन्य स्थानों से आरोपियों को पकड़ा था। जांच के दौरान हमलावरों के अलावा हथियारों की आपूर्ति, आर्थिक लेन-देन और हमले में मदद करने वाले लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की गई। 29 अक्टूबर को सोनीपत से गिरफ्तार किए गए अमर मुंडिया की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस ने वित्तीय लेन-देन और अन्य आरोपियों से उसके संपर्कों की जांच की थी। उसे मुंबई की विशेष अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत में लिया गया था।