24 अप्रैल को सुबह 5 बजे से देर सायं तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रहेगा पूर्ण रूप से प्रतिबंध:एसपी शशांक कुमार सावन

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

पानीपत(There will be a complete ban on the entry of heavy vehicles)आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गुरु श्री तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को लेकर 24 अप्रैल को पानीपत के सैक्टर 13/17 में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा व यातायात व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस की और से पुख्ता प्रबंध किये गए है। कार्यक्रम के शामिल होने वाले श्रद्वालुओं व साध संगत सहित शहर वासियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े इसके लिए 24 अप्रैल को सुबह 5 बजे से देर रात तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है।

यातायात को लेकर पुख्ता प्रबंध किए

पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने जानकारी देते हुए बताया गुरू श्री तेग बहादुर जी के 400 वें प्रकाश पर्व कार्यक्रम के आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था सहित यातायात को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए है। कार्यक्रम स्थल के आसपास 20 स्थानो पर नाके लगाए गए है। वही वाहनों के लिए पार्किग की व्यवस्था उत्सव स्थल के सामने सैक्टर 13/17 में दशहरा ग्राउंड में कि गई है। पार्किग को 7 जोन में बाटा गया है। वाहनों को पार्किग में केटेगरी वाइज अलग-अलग सैक्टर में प्रवेश दिया जाएगा। कार्यक्रम में सुरक्षा व कानून व्यवस्था को लेकर 8 पर्यवेक्षण अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेवारी सौंपने के साथ ही 21 इंस्पेक्टर सहित 1271 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

कार्यक्रम में आने वाले वाहनों के लिए जीटी रोड से निम्न एंट्री प्वाइंट बनाए गए है:

1. करनाल की और से आने वाले वाहनों को टोल प्लाजा के बाद जीटी रोड पर सैक्टर 13/17 कट से एंट्री दी जाएगी। यहा से करीब 200 मीटर आगे दाहिनी और मुडक़र उत्सव स्थल के सामने पार्किग में प्रवेश करें।

2. सोनीपत, गोहाना, सफिदों व शहर की और से आने वाले वाहन जीटी रोड पर सैक्टर 13/17 कट से उत्सव स्थल के सामने पार्किग में प्रवेश करें।

3. बरसत नूरवाला की और आने वाले वाहन बरसत चुंगी से सैक्टर 13/17 वाली रोड से होते हुए उत्सव स्थल के सामने पार्किग में प्रवेश करें।

4. करनाल की और से प्रकाश पर्व उत्सव में आने वाले वाहनो को जीटी रोड टोल प्लाजा पर किसी असुविधा का सामना ना करना पडे इसके लिए आने की 6 नंबर लाईन व जाने के लिए 17 नंबर लाइन को रखा गया है। निधारित लाईन का प्रयोग करे।

5. सम्मानित संतों के वाहनों के लिए अलग से रूट व पार्किंग बनाई गई है।

6. यातायात व्यवस्था को निर्बाध रूप से चलवाने के लिए उत्सव स्थल के आस पास व विभिन्न मार्गो एवं जीटी रोड सहित अन्य चौक चौराहों पर यातायात पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है।