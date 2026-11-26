Haryana Encounter News: हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र पर जानलेवा हमला करने के मामले में तलाश कर रही STF रोहतक की टीम का तीन आरोपियों से सामना हो गया। खेड़ी दमकन-रभड़ा रोड पर हुई मुठभेड़ में दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। आरोपियों ने टीम पर 8 से 10 राउंड गोलियां चलाईं। एक गोली PSI मनदीप की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी लगी, लेकिन जैकेट की वजह से उनकी जान बच गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो आरोपियों के पैरों में गोली लगी, जबकि तीसरे आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।

खेड़ी दमकन-रभड़ा रोड पर हुई मुठभेड़

STF रोहतक के प्रभारी योगेंद्र दहिया की टीम को सूचना मिली थी कि गोहाना के प्रॉपर्टी डीलर पर जानलेवा हमले के आरोपी इलाके में मौजूद हैं। सूचना के आधार पर STF की टीम खेड़ी दमकन-रभड़ा रोड पर पहुंची और आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की। इसी दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार, बदमाशों की तरफ से करीब 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गईं। इस दौरान एक गोली PSI मनदीप की बुलेटप्रूफ जैकेट पर लगी। इसके बाद पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दो आरोपी घायल हो गए। यह घटना 25 नवंबर की रात गोहाना क्षेत्र में हुई। घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दो आरोपी घायल, तीसरा गिरफ्तार

पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए आरोपियों की पहचान राहुल उर्फ नन्हा और विकास उर्फ विक्की के रूप में हुई है। दोनों के पैरों में गोली लगी है। वहीं, तीसरे आरोपी कृष्ण को पुलिस टीम ने मौके पर ही पकड़ लिया। घायल दोनों आरोपियों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना गोहाना के SHO सतीश कुमार भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। STF और सदर थाना पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है।

आरोपियों पर 12 से ज्यादा केस दर्ज

पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में शामिल तीनों आरोपियों के खिलाफ 12 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। STF अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि प्रॉपर्टी डीलर पर हमले में उनकी क्या भूमिका थी। पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। दरअसल 21 सितंबर 2026 को गोहाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर रविंद्र की स्कॉर्पियो गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। हालांकि स्कॉर्पियो बुलेटप्रूफ होने के कारण उसमें सवार लोगों की जान बच गई।