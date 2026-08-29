Ambala Breaking News: अंबाला में थाने में एसएचओ की मौत

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Rajesh
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घटना अंबाला के नग्गल थाने की है। एसएचओ कर्मवीर सिंह मूल रूप से कुरुक्षेत्र जिले के रामगढ़ रोड के रहने वाले थे।
Ambala Breaking News: एसएचओ कर्मवीर सिंह मूल रूप से कुरुक्षेत्र जिले के रामगढ़ रोड के रहने वाले थे।
Ambala Breaking News: एसएचओ कर्मवीर सिंह मूल रूप से कुरुक्षेत्र जिले के रामगढ़ रोड के रहने वाले थे।

सर्विस रिवाल्वर से सीने में गोली लगी
Ambala Breaking News, (आज समाज), अंबाला: हरियाणा के अंबाला में एक एसएचओ की थाने में गोली लगने से मौत हो गई। घटना अंबाला के नग्गल थाने की है। एसएचओ कर्मवीर सिंह मूल रूप से कुरुक्षेत्र जिले के रामगढ़ रोड के रहने वाले थे। वह पिछले एक साल से नग्गल थाने में एसएचओ के पद पर कार्यरत थे। डीएसपी हेडक्वार्टर विजय ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कर्मवीर सिंह को गोली लगी है। अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि उन्हें कितनी गोलियां लगी हैं।

गोली किन परिस्थितियों में चली, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया

घटना शनिवार दोपहर 3.15 को थाने के अंदर हुई। सब इंस्पेक्टर कर्मवीर के सीने में गोली लगी थी। पास में ही उनकी सर्विस रिवॉल्वर पड़ी थी। गोली किन परिस्थितियों में चली, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल में भिजवाया गया। कर्मवीर सिंह के सुसाइड करने की आशंका है।

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