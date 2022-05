44 लाख की टावर लाइट से जगमग होगा पानीपत का शिवाजी स्टेडियम

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

पानीपत (Shivaji Stadium of Panipat will be illuminated by tower light of 44 lakhs) शहर के मॉडल टाउन में स्थित शिवाजी स्टेडियम में कल करनाल सांसद संजय भाटिया, शहरी विधायक प्रमोद विज ने स्टेडियम को जगमग करने के लिए 44 लाख की लागत से लगने जा रही 4 टावर लाइट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर ही खिलाड़ियों से संवाद की एवं प्रेक्टिस के समय स्टेडियम में खिलाड़ियों को होनी वाली समस्याओं से अवगत हुए और समाधान हेतु आश्वासन दिया, कि खिलाड़ियों की समस्याएं जल्द से जल्द ठीक होंगी।

सरकार युवाओं का भविष्य बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध

मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की मनोहर सरकार युवाओं का भविष्य बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर विधायक विज ने बताया कि वो लंबे समय से वे और सांसद संजय भाटिया प्रयासरत थे, जिसके वज़ह से टावर लाइट मिली है अवसर पर मेयर अवनीत कौर, कमिश्नर आर के सिंह, मंडल अध्यक्ष दिवाकर मेहता एवं समस्त सम्मानित जन मौजूद रहे।