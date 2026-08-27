Haryana Assembly Monsoon Session : हरियाणा विधानसभा के बाहर धक्का-मुक्की, अंदर चल रहा जमकर हंगामा

सदन की कार्यवाही कई बार करनी पड़ी स्थगित
Haryana Assembly Monsoon Session (आज समाज), चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा का मानसून सेशन आज शुरू हो चुका है। सेशन की शुरुआत राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के साथ की गई। हालांकि इस दौरान विपक्षी सदस्य विधानसभा से बाहर नारेबाजी करते दिखाई दिए। जैसे की पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि मानसून सेशन हंगामेदार होने की पूरी संभावना है। वैसा ही हुआ सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने रोष मार्च निकाला।
इस दौरान सीपीयू लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि विधानसभा गेट के ठीक बाहर उनके साथ धक्का-मुक्की कई गई। उन्होंने कहा कि जब यह वाक्या हुआ उनके साथ कांग्रेस के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। इसके साथ ही कुछ कांग्रेस विधायक काले कपड़े पहनकर आए। हाथों में तख्तियां थीं। जिन पर राम मंदिर चंदा चोरी और पेपर लीक से जुड़े नारे लिखे थे।
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा
पुलिस ने सीपीयू लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी कांग्रेसियों को गेट पर ही रोकने की कोशिश की। इस दौरान धक्का-मुक्की हुई। फिर 11 बजे सेशन शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। शोक प्रस्ताव पढ़ने के तुरंत बाद कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने विधानसभा के बाहर धक्के मारे जाने का मुद्दा उठाया। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा स्पीकर से कहा-हमारे साथ मिसबिहेव हुआ। आपने धक्के मारने के लिए गुंडे भेजे थे क्या?
हुड्डा और स्पीकर में बहस
स्पीकर हरविंद्र कल्याणा ने जवाब दिया-नियम-कायदे देखना मेरा काम है। मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी। दोबारा कार्यवाही शुरू होते ही फिर हंगामा हो गया। 10 मिनट बाद ही कार्यवाही दोपहर 12.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के 5 बागी विधायक काले कपड़ों में नहीं आए, लेकिन सदन में कांग्रेस विधायकों के साथ ही बैठे दिखे। सदन में रतिया विधायक जरनैल सिंह और बरोदा विधायक इंदुराज नरवाल के बीच झड़प भी हुई।
इसलिए हुई विधानसभा के बाहर झड़प
आज सुबह कांग्रेस के विधायक हाई कोर्ट चौक से काले कपड़े पहनकर पेपर लीक और राम मंदिर चंदा चोरी के विरोध में प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के लिए निकले थे। विधानसभा के एंट्री गेट के पास पुलिस और सिक्योरिटी ने उन्हें रोक दिया। प्रशासन ने कहा कि विरोध दर्ज करवाते हुए विधायक विधानसभा परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। इस दौरान विधायकों की पुलिस और विधानसभा सिक्योरिटी से बहस हुई और पुलिस ने उनके हाथों से तख्तियां व बैनर छीन लिए। इसके बाद विधायक बैनर छोड़कर नारेबाजी करते हुए विधानसभा परिसर में दाखिल हुए।