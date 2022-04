समालखा वासियों की मांग- रेलवे रोड के निर्माण से पहले नालों का हो निर्माण

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

समालखा (Samalkha news : Construction of drains before the construction of railway road)रेलवे रोड के निर्माण कार्य कभी भी शुरू हो सकता है। पीडब्लयूडी को सरकार से अलॉटमेँट का इंतजार है। वहीं स्थानीय लोग रोड निर्माण व फुटपाथ की मरम्मत कार्य से पहले रेलवे रोड के दोनों तरफ बने नालों के निर्माण की मांग कर रहे हैं। जिन्हें करीब तीन दशक से बनाया नहीं गया है। उल्लेखनीय है कि पुराने बस अड्डे से रेलवे स्टेशन तक रेलवे रोड करीब 870 मीटर लम्बा है तथा 60 फीट तक इसकी चौड़ाई है।

एक करोड़ रूपये से अधिक का टैंडर भी हो चुका है

रोड की खस्ता हालत के चलते पीडब्लयूडी द्वारा इसका निर्माण करवाया जाना है और एक करोड़ रूपये से अधिक का टैंडर भी हो चुका है। जिसके अंतर्गत डिवाईडर से दोनों तरफ करीब 7-7 मीटर तक तारकोल का रोड निर्माण किया जाएगा। रोड के साथ दोनों तरफ करीब 2-2 मीटर बने हुए फुटपाथ की मरम्मत का कार्य भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त डिवाइडर पर ग्रिल भी लगाई जानी है। इस बारे में पीडब्लयूडी जेई कुलबीर सिंह ने बताया कि एक करोड़ रूपये से अधिक की लागत से निर्माण कार्य किया जाना है। अलॉटमेंट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दोनों तरफ के नालों के निर्माण की जिम्मेदारी नगरपालिका की है।

फुटपाथ की मरम्मत से पहले किया जाए नालों का निर्माण

वहीं स्थानीय लोगों राजेश, हरीश, सचिन, विकास, जयबीर, कुलदीप, पवन, जतीन, यश, मोनू, राकेश आदि ने मांग करते हुए कहा कि रोड निर्माण व फुटपाथ की मरम्मत से पहले नगरपालिका को दोनों तरफ के नालों का निर्माण कराना चाहिए। करीब तीन दशक से नालों का निर्माण नहीं हो सका है। जबकि शहर की निकासी व्यवस्था इसी पर आधारित है। बाद में तोडफ़ोड़ से अच्छा होगा कि पहले नालों का निर्माण किया जाए।