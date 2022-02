पत्रकारिता न्याय और समानता की आवाज को बुलंद करने का माध्यम : Journalism The Medium Of Justice And Equality

Journalism The Medium Of Justice And Equality

Journalism The Medium Of Justice And Equality : पत्रकारिता न्याय, समानता और स्वतंत्रता की आवाज बुलंद करने का माध्यम है। सच्चे पत्रकार को सत्य के साथ खडा होना चाहिए। सत्य और तथ्य के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आज ये विचार महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (मदवि) के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के ओर आयोजित कैपेसिटी बिल्डिंग एंड करीकुलम एनरीचमेंट लैक्चर सीरिज-कम-वर्कशॉप में प्रतिष्ठित लेखक, वरिष्ठ पत्रकार हरबंस सिंह ने सांझा किए। हरबंस सिंह ने आज पत्रकारिता में नैतिक मूल्य: पूर्व, वर्तमान तथा भविष्य परिदृश्य विषयक ज्ञानवर्धक व्याख्यान दिया।

पत्रकारिता निरंतर सत्य की खोज की ओर

हरबंस सिंह ने अपने व्याख्यान में कहा कि पत्रकारिता निरंतर सत्य की खोज है। जनता से छिपाए जाने वाले तथ्यों को उजागर करना ही खोजपरक पत्रकारिता है। पत्रकार का कार्य सही रिर्पोटिंग करना तथा सत्ता प्रतिष्ठान की जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ऐसा उनका मानना था। यूएसए के वाटरगेट प्रकरण का विशेष उल्लेख हरबंस सिंह ने खोजपरक पत्रकारिता के संदर्भ में किया। हरबंस सिंह ने कहा कि समाज में जनमत निर्माण तथा लोकतंत्र के सुदृढीकरण में पत्रकारिता की विशेष भूमिका है। मुख्य वक्ता हरबंस सिंह ने व्याख्यान उपरांत प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

मीडिया जनतंत्र का मजबूत स्तंभ

इस आनलाइन कार्यक्रम में मदवि कुलपति प्रो राजबीर सिंह ने कहा कि मीडिया जनतंत्र का मजबूत स्तंभ है। जरूरत है कि मीडिया लोकतांत्रिक मूल्यों, सामजिक जिम्मेदारी, मानवीय मूल्यों का संवाहक बने। मीडिया को निष्पक्ष भाव से कार्य करना चहिए, ऐसा कुलपति का कहना था। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रो हरीश कुमार ने इस व्याख्यान श्रृंखला का सार संकलन करने हुए कहा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मीडिया का विशेष योगदान रहा है। मीडिया एक मिशन की तरह कार्य करता है। जरूरत है कि मीडिया में पुन: नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठापना हो, तथा सत्य और तथ्य की नींव पर पत्रकारिता खड़ी हो।

