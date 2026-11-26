Rohtak Murder News: हरियाणा के रोहतक में गुरुवार देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। दिल्ली रोड पर गांव खरावड़ के पास स्थित मिलन ढाबे पर हथियारबंद हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर चार युवकों की हत्या कर दी। वारदात के समय युवक ढाबे पर खाना खा रहे थे। अचानक गोलियां चलने से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर-उधर भागने लगे और टेबल-कुर्सियों की आड़ लेने लगे।

इस वारदात ने पूरे रोहतक जिले में सनसनी फैला दी है। सबसे गंभीर बात यह है कि घटना खरावड़ पुलिस चौकी से महज करीब 500 मीटर की दूरी पर हुई। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस हत्याकांड को हरियाणा के कुख्यात गैंगों के बीच चल रही आपसी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है।

मिलन ढाबे पर हुई 4 युवकों की हत्या

घटना गुरुवार रात करीब 12:30 बजे की है। मिलन ढाबे पर कुछ युवक खाना खा रहे थे। इसी दौरान स्विफ्ट कार में सवार होकर आए हथियारबंद बदमाशों ने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दीं। गोलीबारी इतनी अचानक हुई कि वहां मौजूद लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, चौथा युवक जान बचाने के लिए वहां से भागा, लेकिन हमलावरों ने उसका पीछा कर उस पर भी गोलीबारी की। उसकी भी जान नहीं बच सकी। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया।

पुलिस चौकी से 500 मीटर दूर वारदात

इस सामूहिक हत्याकांड में मारे गए युवकों में तीन झज्जर जिले के डीघल गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। इस हत्याकांड ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वारदात जिस मिलन ढाबे पर हुई, वह खरावड़ पुलिस चौकी से करीब 500 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। पुलिस चौकी के इतने नजदीक हथियारबंद हमलावरों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे।

दो गैंग के बीच गैंगवार का शक

रोहतक के मिलन ढाबे पर हुए इस चौहरे हत्याकांड को शुरुआती तौर पर भाऊ रिटोलिया और सन्नी रिटोलिया के बीच चल रही गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से आपसी रंजिश की बात सामने आती रही है। आशंका है कि इसी गैंगवार के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया हो सकता है। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से किसी गैंग की संलिप्तता या हमले के पीछे की साजिश की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

पुराने हत्याकांड से भी जुड़ सकते हैं तार

इस वारदात का एक दूसरा पहलू झज्जर जिले के डीघल गांव में पिछले दिनों हुई एक युवक की हत्या से भी जुड़ा हो सकता है। शुरुआती चर्चाओं में आशंका जताई जा रही है कि मिलन ढाबे पर हुए हमले के तार पुरानी रंजिश और पहले हुई हत्या से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर सकती है कि क्या चारों युवकों को निशाना बनाने के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी थी या फिर यह किसी गैंगवार का हिस्सा था।