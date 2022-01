वन कांप्लेक्स हिसार में दलबीर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई : Forest Employees Union Haryana Circle

Forest Employees Union Haryana Circle

संजीव कौशिक, रोहतक:

Forest Employees Union Haryana Circle : वन कर्मचारी संघ हरियाणा सर्कल हिसार की मीटिंग वन कांप्लेक्स हिसार में दलबीर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जबकि मीटिंग का संचालन अजमेर रेहडू ने किया। मीटिंग में हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, भिवानी और दादरी के जिला पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

मीटिंग में सर्वसम्मति से लिए फैसले

मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए जहां विभागीय अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ आंदोलन चलाने, सदस्यता अभियान चलाने, संगठन को मजबूत बनाने का निर्णय लिया, वही 2 माह से चल रही आंगनबाड़ी वर्करों की हड़ताल का समर्थन करते हुए हरियाणा सरकार की कठोर शब्दों में निंदा की। मीटिंग को संबोधित करते हुए वन कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष जोगेन्द्र करौंथा, भारतीय वन अधिकारी सघं राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह यादव ने कहा की केंद्र व राज्य सरकार वन एवं पर्यावरण विरोधी कार्य कर रही है। (Forest Employees Union Haryana Circle)

विकास की आड़ काट रहे पेड़

विकास के नाम पर सड़क चौड़ाकरण के लिए विकास की आड़ में पेड़ों को कटवाया जा रहा है, सड़कों के किनारे होटल, दुकान, पेट्रोल पंप, उद्योग लगाने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन एनओसी के नाम पर जो पैसा सरकार में जमा होता है उस पैसे के बदले वन भूमि नहीं खरीदी जा रही है। लगातार वन भूमि कम हो रही है, बजट में कटौतीया की जा रही है, फिल्ड फॉरेस्ट अमला कम होता जा रहा है, एक-एक कर्मचारी पर कई कई कर्मचारियों का बोझ है, खाली पड़े पदों पर कर्मचारियों की पक्की भर्ती नहीं की जा रही है, ठेकेदारी प्रथा जबरदस्ती थोपी जा रही है, जिसमें भारी गोलमाल किया जा रहा है।(trees cutting under the guise of development)

कर्मचारियों की पेंशन खत्म करने का विरोध

कर्मचारी नेताओं ने जोर देकर कहा कि एक बार सांसद एवं विधायक बन जाए या 10 बार बन जाए, उनकी 10 बार की पेंशन होगी, लेकिन कर्मचारियों की पेंशन खत्म की जा रही है, विभाग को पुलिस पैटर्न में माना गया है, लेकिन पुलिस की तरह 13 महीने का वेतन नहीं दिया जा रहा, 24 घंटे ड्यूटी ली जा रही है, करोड़ों रुपए की संपत्ति सड़कों नेहरो, डैरनों, रेलवे लाइनों के किनारे खड़ी है और वो कर्मचारी के चार्ज में है, अगर कोई नुकसान होता है तो वेतन से रिकवरी की जाती है। इन हालातों में कर्मचारी मानसिक रूप से परेशान है।(Forest Employees Union Haryana Circle)

दमन विरोधी दिवस मनेगा एक फरवरी

करौंथा ने कहा कि एक फरवरी को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर आंगनवाड़ी वर्करों पर किए जा रहे दमन के खिलाफ, दमन विरोधी दिवस मनाते हुए पूरे प्रदेश में वन कर्मचारी, सर्व कर्मचारी संघ के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, वहीं राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों एवं कर्मचारी फेडरेशनों के आह्वान पर होने वाली 28-29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया, वहीं विभागीय स्तर पर भी आंदोलन चलाने की योजना बनाई।(Unanimous decisions taken in the meeting)

Forest Employees Union Haryana Circle

