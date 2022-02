शरीर का नाजुक अंग हैं आंखें, रखें सुरक्षित: डॉ. विकास : Eyes Are A Delicate Part Of The Body

Eyes Are A Delicate Part Of The Body

संजीव कौशिक, रोहतक:

Eyes Are A Delicate Part Of The Body : अखिल भारतीय जाट सूरमा स्मारक महाविद्यालय में वीरवार को यूथ रेडक्रॉस के तत्वावधान में नेत्र रोग जांच और चिकित्सा शिविर लगाया। इस दौरान 148 विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों की आंखों की जांच की। शिविर का शुभारंभ आईक्यू सुपर स्पेशिलिस्ट आई अस्पताल के डॉ. विकास ने किया।

आंखों को बार-बार ठंडे पानी से धोएं

चिकित्सकों की टीम का प्राचार्य डॉ. महेश ख्यालिया और वाईआरसी के कॉओर्डिनेटर डॉ. विवेक दांगी ने स्वागत किया। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉ. जसमेर सिंह ने किया। डॉ. विकास ने विद्यार्थियों को कहा कि आंखें हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग हैं। इसकी देखरेख सबसे ज्यादा जरूरी है। आंखों के लिए विटामिन सी युक्त चीजों का सेवन लाभकारी माना जाता है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आंखों को बार-बार ठंडे पानी से धोना चाहिए। हमें अपनी आंखें मसलनी नहीं चाहिए और न ही गंदे हाथों से छूना चाहिए। यदि धूल के कण हमारी आंखों में प्रवेश करते हैं, तो हमें अपनी आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए।

सूर्य या तेज प्रकाश को सीधे न देखें

हमें सीधे सूर्य या एक तेज प्रकाश को नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा की गई लापरवाही भी पुतलियों को खराब कर सकती है। डॉ. विकास ने बताया कि इन दिनों नेत्र रोग से हर उम्र के लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अब विद्यार्थियों की पहली पसंद टेलीविजन, वीडियो गेम्स और कंप्यूटर, मोबाइल बन गए हैं। उन्होंने इनका जीवन में कम से कम प्रयोग करने और आंखों का ध्यान रखने का आह्वान किया।

इन लोगों ने लिया भाग

इस अवसर पर डॉ. विकास, डॉ. मनीष, प्रवीन, संतोष, गगन, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सुशीला डबास, यूथ रेडक्रॉस के कॉओर्डिनेटर डॉ. विवेक दांगी, काउंसलर डॉ. कांता, डॉ. मोनिका, डॉ. लक्ष्मी, डॉ. प्रियंका, डॉ. रितु, डॉ. मनीष सहित वाईआरसी के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।

