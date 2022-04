रात भर बदमाशों की तलाश में पालवां गांव में भटकी पुलिस Case of Encounter Between CIA And Miscreants

सुबह साढ़े चार बजे तक चला अभियान, खाली हाथ लौटी पुलिस Case of Encounter Between CIA And Miscreants

दीपक खन्ना, रोहतक:

Case of Encounter Between CIA And Miscreants: जींद के पालवां गांव में रोहतक सीआईए और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद रात भर जींद और रोहतक पुलिस गांव की गलियों में बदमाशों को तलाश करती रही। सुबह साढ़े चार बजे तक चले अभियान के बाद पुलिस खाली हाथ लौट गई। हालांकि उचाना थाना पुलिस ने दो अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है रोहतक में कैश वैन से आठ अप्रैल को दो करोड़ 62 लाख रुपये की लूट हुई थी। इस मामले में रोहतक पुलिस को दो दिन पहले ही आरोपियों के उचाना क्षेत्र में होने की सूचना मिली हुई थी।

सीआईए प्रभारी नवीन को कुल्हाड़ी व एएसआई अमित को मारी थी गोली

रोहतक सीआईए की टीम शुक्रवार को निरीक्षक नवीन के नेतृत्व में आरोपियों की तलाश में जींद आई। रोहतक पुलिस अपने स्तर पर ही उचाना व आसपास के क्षेत्रों में बदमाशों की तलाश करती रही। रात करीब नौ बजे शराब ठेके के पास खड़े दो युवकों ने रोहतक सीआईए ने पूछताछ शुरू तो युवक मौके से भाग गए। इसी दौरान गांव से बाहर दूसरे छोर पर निकलने पर एक युवक ने गोली चला दी, जो रोहतक सीआईए के एएसआई अमित को जा लगी।

आरोप है कि इसके बाद एक बदमाश ने कुल्हाड़ी फेंक कर मारी, जो रोहतक सीआईए प्रभारी नवीन को जा लगा। इसके बाद अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों आरोपी पैदल ही फरार हो गए।उचाना थाना प्रभारी सोमबीर ढाका के अनुसार रोहतक सीआईए द्वारा शिकायत दी गई है। इसमें सीआईए प्रभारी नवीन को कुल्हाड़ी व एएसआई अमित को गोली मारने की बात कही गई है।

पुलिस को सीसीटीवी फुटेज तो मिल गई, लेकिन लुटेरे गिरफ्त से बाहर

इस पर उचाना थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है मुठभेड़ में गोली लगने से घायल एएसआई अमित दलाल का शुक्रवार रात साढ़े तीन घंटे ऑपरेशन चला, इसके बाद डॉक्टरों ने उसके पेट के अंदर हड्डियों के बीच फंसी गोली को बाहर निकाला। एएसआई अमित का लीवर व किडनी सहित महत्वपूर्ण अंग सुरक्षित है। साथ ही हालत में भी सुधार है। एसपी रोहतक उदय सिंह मीना शनिवार सुबह जींद से लौटे।

पूरी रात पुलिस ने जींद पुलिस की मदद से उचाना और उसके आसपास के एरिया में सर्च अभियान चलाया, लेकिन फायरिंग करने वाले युवक हाथ नहीं आ सके आठ अप्रैल को रोहतक के सेक्टर एक में दिनदहाड़े दो युवक सुरक्षा गार्ड को गोली मारकर कैश वैन से 2 करोड़ 62 लाख रुपये लूटकर ले गए थे। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज तो मिल गई थी, लेकिन लुटेरे अब तक गिरफ्त से बाहर हैं। उनकी तलाश में रोहतक की अपराध जांच शाखा द्वितीय की टीम शुक्रवार को जींद पहुंची थी, जहां उचाना मंडी के नजदीक दो बाइक सवार युवकों से मुठभेड़ हो गई। इसी दौरान एएसआई अमित को एक युवक ने पेट में गोली मार दी थी।