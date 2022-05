सांसद संजय भाटिया और शहरी विधायक प्रमोद विज ने ली अधिकारियों की बैठक

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

पानीपत(Review of beautification and construction work of Assandh Road) असंध रोड के निर्माण कार्य और सौन्दर्यीकरण और त्रुटियों में सुधार, पोल शिफ्टिंग के लिए करनाल सांसद संजय भाटिया और पानीपत शहर विधायक प्रमोद विज ने नगर निगम आयुक्त आरके सिंह, पीडब्ल्यूडी, वन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ असंध रोड के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सड़क के निर्माण कार्य में हुई त्रुटियों को ठीक करने के लिए सांसद भाटिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य के बाधा बन रहे बिजली के खम्बों को किनारे शिफ्ट किया जाए ताकि निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा हो सके और वाहन चालकों और स्थानीय जनता को राहत मिल सके।

