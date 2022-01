हथियार ले घर में घुसे बदमाश: बोले- हम तेरे बेटे को मारने आए हैं The Miscreants Entered The House With Weapons

आज समाज डिजिटल, समालखा-पानीपत:

The Miscreants Entered The House With Weapons : पानीपत जिले में समालखा कस्बे के गांव चुलकाना के एक युवक के साथ गांव के ही दो बदमाशों की कहासुनी हो गई थी। इस कहासुनी का मौके पर ही निपटारा हो गया था, लेकिन बदमाश इसी बात की रंजिश रखे थे। बदमाश युवक के घर में हथियारों से लैस होकर घुसे और घर में बैठे युवक के पिता से उसके बेटे के बारे में पूछने लगे। बदमाशों ने कहा कि हम हत्यारे हैं, तेरे बेटे को पुरानी रंजिश के चलते मारने आए हैं।

बेटा नहीं था घर पर

गनीमत रही कि उस समय बेटा घर पर नहीं था। इसके बाद बदमाश जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। डरे सहमे पिता ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो नामजद आरोपियों पर आईपीसी की धारा 323, 452, 506, 34 के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

एक के हाथ में था चाकू

समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में दिलबाग ने बताया कि वह गांव चुलकाना का रहने वाला है। उसके लड़के आदेश की काफी पहले विक्की उर्फ गोंडर व अमित उर्फ गंजा के साथ कहासुनी हो गई थी, जिसका उसी वक्त निपटारा हो गया था। लेकिन आरोपी उसी बात की रंजिश रखते हुए 6 जनवरी की रात सवा 8 बजे उनके घर में घुस गए।

आदेश को सबक सिखाने आए थे बदमाश

घर में घुसने के बाद आरोपियों ने आदेश के बारे में पूछा। आदेश के बारे में पूछते हुए बदमाशों ने कहा कि वे आज उसे सबक सिखाएंगे। बदमाश विक्की के हाथ में छुरा था। इसी बीच विक्की ने अमित को हथियार निकालने के बारे में कहा। दिलबाग ने उन दोनों से काफी मिन्नतें की। इसके बाद बदमाश बोले की हम हत्यारे हैं, आज तो तेरा बेटा घर पर नहीं है, इसलिए वह बच गया। उसे फिर कभी जान से मार देंगे। बदमाश धमकी देने के बाद मौके से फरार हो गए।

The Miscreants Entered The House With Weapons

