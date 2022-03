Sports Minister Sandeep Took Stock of The Arrangements,खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने किया कार्यक्रम स्थल का दौरा

आज समाज डिजिटल,पानीपत:

Sports Minister Sandeep Took Stock of The Arrangements: प्रदेश के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शनिवार को गुरू तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव को मनाने को लेकर स्थानीय सेक्टर 13-17 में चयनित किए गए कार्यक्रम स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इसे पूर्ण रूप से सफल बनाने को लेकर सुझाव भी दिए। Sports Minister Sandeep Took Stock of The Arrangements

कार्यक्रम स्थल अपने आप में मिसाल

खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि कार्यक्रम स्थल अपने आप में मिसाल है और बाहर से आने वाली संगत को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है। इसका भी साध-संगत को काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने पार्किंग व्यवस्था का विस्तार करने व जोड़ा घर अतिरिक्त बनाने का भी सुझाव दिया। इस मौके पर डीसी सुशील सारवान, निगम आयुक्त आरके सिंह, एसडीएम विरेन्द्र कुमार ढुल, सीटीएम राजेश सोनी, सीईओ जिला परिषद विवेक चौधरी, अतिरिक्त सीईओ जिला परिषद रविन्द्र मलिक इत्यादि उपस्थित रहे। Sports Minister Sandeep Took Stock of The Arrangements

