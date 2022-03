सरस्वती वंदना में विनीत प्रथम Singing Competition AT IB College

आज समाज डिजिटल, पानीपत:

Singing Competition AT IB College: आई.बी स्नातकोत्तर महाविद्यालय पानीपत के संगीत गायन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सरस्वती वंदना गायन प्रतियोगिता ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में अलग अलग राज्यों से लगभग 20 छात्र – छात्राओं ने भाग लिया। कॉलेज प्राचार्य डॉ. अजय कुमार गर्ग ने कहा कि संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है संगीत के द्वारा हम सभी अपने मन के भावों को सरल तरीके से प्रस्तुत कर सकते है। इस तरह की प्रतियोगिताओं में सभी विद्यार्थियों को भाग लेना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास व उत्साह बढ़ता है। Singing Competition AT IB College

सरस्वती वंदना गायन में मोनिष्का द्वितीय

इस कार्यक्रम में प्रो. धर्म सिंह और प्रो. रामदिया ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। Saraswati Vandana Singing Competition Was Organized in IB College सरस्वती वंदना गायन में विनित, बी.ए तृतीय वर्ष आई.बी पीजी कॉलेज ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मोनिष्का कपूर बी.ए इंग्लिश ऑनर्स डी.ए.वी गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और वंशिका डी.ए.वी कॉलेज यमुनानगर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। Saraswati Vandana Singing Competition Was Organized in IB College